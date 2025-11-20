مفاجأة | لاعب الهلال يرفض تجديد عقده .. وجورج جيسوس يفتح باب النصر أمامه

بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المهاجم السعودي، عبد الله الحمدان، رفض تجديد عقده الحالي مع الهلال، بالمميزات الحالية التي يحصل عليها.

ويتقاضى اللاعب راتبًا سنويًا يبلغ 5.2 مليون ريال، إلى جانب بنود إضافية تتعلق بمكافآت البطولات والإعلانات، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى صيغة اتفاق جديدة.

وتشير المعطيات إلى أن الحمدان يبحث عن عقد ينسجم مع المرحلة المقبلة من مسيرته، خاصة مع دخوله الفترة الحرة التي تمنحه حق التفاوض مع أندية أخرى دون الرجوع إلى ناديه.