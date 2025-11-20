رفض أحد نجوم الخط الهجومي، لنادي الهلال، محاولات فريقه لتجديد العقد بين الطرفين، مما يجعله مرشحًا بقوة للخروج من صفوف الموج الأزرق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
مفاجأة | لاعب الهلال يرفض تجديد عقده .. وجورج جيسوس يفتح باب النصر أمامه
- Getty Images Sport
الحمدان يرفض التجديد
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المهاجم السعودي، عبد الله الحمدان، رفض تجديد عقده الحالي مع الهلال، بالمميزات الحالية التي يحصل عليها.
ويتقاضى اللاعب راتبًا سنويًا يبلغ 5.2 مليون ريال، إلى جانب بنود إضافية تتعلق بمكافآت البطولات والإعلانات، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى صيغة اتفاق جديدة.
وتشير المعطيات إلى أن الحمدان يبحث عن عقد ينسجم مع المرحلة المقبلة من مسيرته، خاصة مع دخوله الفترة الحرة التي تمنحه حق التفاوض مع أندية أخرى دون الرجوع إلى ناديه.
- AFP
جيسوس يفتح باب النصر أمام الحمدان
أوضحت الصحيفة السعودية، أن جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي النصر، والسابق للهلال، يرحب بانضمام الحمدان صاحب الـ 26 عامًا، خاصة وأن اللاعب كان دائم الحصول على إشادة المدرب البرتغالي، في فترته مع الموج الأزرق، ووصفه بالتكتيكي وذي القدرات البدنية القوية.
ستكون المشكلة الأكبر التي تواجه الحمدان، في حال انضمامه إلى النصر، هي حجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة العالمي المدججة بالنجوم في الخط الأمامي، إذ سيتنافس مع كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ساديو ماني، بالإضافة إلى كينجسلي كومان.
خيارات أخرى… لكن الطموح مختلف
إلى جانب اهتمام النصر، بالتعاقد مع عبد الله الحمدان، أفادت صحيفة "الرياضية" إلى رغبة نادي الدرعية في التعاقد مع اللاعب لتعزيز خطه الهجومي، لكن العرض لم يلق قبولًا لدى اللاعب.
وأكدت التقارير أن الحمدان يفضل الاستمرار مع أحد أندية الصف الأول في دوري روشن السعودي، رغبة منه في الحفاظ على موقعه ضمن قائمة المنتخب السعودي، خصوصًا قبل الاستحقاقات المقبلة التي تسبق مونديال 2026.
وينتهي عقد الحمدان مع الهلال، في 6 فبراير القادم، أي بعد ثلاثة أيام فقط من إغلاق فترة التسجيل الشتوية. هذا السيناريو يفرض على أي فريق مهتم بالتعاقد مع اللاعب، الدخول في مفاوضات رسمية مع الهلال لشراء المدة المتبقية من العقد لتسريع عملية تسجيل اللاعب، ليتمكن من المشاركة معه في النصف الثاني من الموسم.
مسيرة الحمدان مع الهلال
وكان عبد الله الحمدان، قد انضم إلى الهلال، قادمًا من نادي الشباب، بعد تجربة احترافية قصيرة في إسبانيا. ويتقاضى حاليًا راتبًا شهريًا يبلغ 150 ألف ريال، إضافة إلى مقدم سنوي يصل إلى 3.45 مليون ريال، ما يجعل مسألة تحسين عقده الجديد جزءًا أساسيًا من توجهاته المستقبلية.
ومع استمرار الغموض حول تجديد عقده، وبقاء أيام قليلة فقط على دخوله الفترة الحساسة من الموسم، يبقى مستقبل الحمدان مفتوحًا على عدة سيناريوهات، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة.
وفي الموسم الحالي، شارك الحمدان مع الموج الأزرق، في 12 مباراة بمختلف المسابقات ومنها كأس العالم للأندية 2025، نجح خلالهم في تسجيل هدفًا واحدًا، كان في شباك العدالة، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
- Getty Images Sport
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
أنهى فريق الهلال رحلة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدّم الأزرق مستويات لافتة نالت إشادة واسعة، قبل أن يعود سريعًا إلى أجواء المنافسات المحلية في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي جرت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي بسبب ضغط جدول المباريات والاستعدادات الخاصة للموسم الجديد.
وبالعودة إلى مشوار الفريق المحلي، فقد استهل الهلال موسمه بانطلاقة قوية حين تغلب على الرياض بهدفين نظيفين، ليعلن عن نواياه مبكرًا في المنافسة على اللقب.
لكن سرعان ما تعثر في الجولة التالية بتعادل مفاجئ أمام القادسية بنتيجة (2-2)، ثم واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع الأهلي انتهى بنتيجة (3-3) في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ومع ذلك، استعاد الفريق عافيته سريعًا وحقق فوزًا مهمًا على الأخدود بثلاثية مقابل هدف، ليعود من جديد إلى درب الانتصارات، وفي الجولة الخامسة سحق الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.
الجولات الثلاثة الأخيرة في دوري روشن السعودي شهدتا تأكيد الهلال على عودته القوية للمنافسة على لقب الدوري، حيث هزم الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ثم هزم الشباب في ديربي الرياض المصغر بهدف نظيف، وفي آخر الجولات نجح في تخطي النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وفي موازاة مشواره في الدوري، تمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تجاوز فريق العدالة بهدف وحيد في مباراة صعبة حُسمت بتفاصيل صغيرة، ثم تأهل لدور ربع النهائي بالفوز أمام الأخدود (1-0).
وعلى الصعيد القاري، بدأ الزعيم مسيرته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة، حيث تفوق على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة مجموعته.
واصل الهلال تألقه القاري وحقق فوزه الثاني تواليًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أن انتصر على ناساف كارشي الأوزبكي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة بنتائج إيجابية من أصعب الملاعب الآسيوية، وقد عزز الفريق سجله القاري الممتاز بالفوز على السد القطري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في الرياض وأخيرًا هزم الغرافة في قطر بهدفين مقابل هدف واحد.