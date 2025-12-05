على طريقة "سوبر بول" .. الفيفا يكشف عن مفاجأة للجماهير في نهائي كأس العالم 2026

وحسم 42 منتخبًا من أصل 48، مقاعدهم في مونديال 2026، حتى لحظة إقامة القرعة، فيما سيتم تحديد المقاعد المتبقية في مارس المُقبل، بعد انتهاء منافسات الملحق الأوروبي والعالمي.

وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، على النحو التالي..

- الدول المستضيفة: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك.

- أوروبا: إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، النرويج، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، سويسرا، إسكتلندا.

- إفريقيا: المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، السنغال.

- آسيا: اليابان، إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، أستراليا، قطر، السعودية.

- أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، أوروجواي، كولومبيا، باراجواي.

- أمريكا الشمالية: بنما، هايتي، كوراساو.

- أوقيانوسيا: نيوزيلندا،

ومن المقرر أن يتم إقامة منافسات البطولة، بتوزيع المنتخبات على 12 مجموعة، فيما ستبدأ المراحل الإقصائية، من دور الـ32، وصولًا إلى المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب ميتلايف، في 19 يوليو المُقبل.