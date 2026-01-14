"كفى شائعات بحق الله!".. صديقة نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور تتحدث عن الزواج من نجم ريال مدريد

فرجينيا فونسيكا، صديقة نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، نفت بغضب الشائعات التي ترددت عن زواجها الوشيك من اللاعب البرازيلي الدولي.
وتشير التقارير إلى أن الثنائي يتواعدان منذ حوالي ثلاثة أشهر، وتصر فونسيكا على أنه لا توجد خطط لزفاف في الوقت الحالي.
فرجينيا فونسيكا، صديقة نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، نفت بغضب الشائعات التي ترددت عن زواجها الوشيك من اللاعب البرازيلي الدولي.
وتشير التقارير إلى أن الثنائي يتواعدان منذ حوالي ثلاثة أشهر، وتصر فونسيكا على أنه لا توجد خطط لزفاف في الوقت الحالي.
يقال إن فيني جونيور وفونسيكا كانا معًا منذ حوالي ثلاثة أشهر، ولكن في أكتوبر، أصدر الجناح البرازيلي اعتذارًا للمذيعة والمؤثرة بعد أن اكتشفت رسائل نصية غزلية بين النجم ونساء أخريات على هاتفه.
وقال في ذلك الوقت: "نمر جميعًا بلحظات تجعلنا نفكر وننمو. لقد مررت مؤخرًا بموقف جعلني أفكر وأدرك أن بعض السلوكيات لا تمثل الشخص الذي أريد أن أكونه أو نوع العلاقات التي أريد أن أبنيها".
وتابع: "فيرجينيا امرأة رائعة وأم مثيرة للإعجاب، وأشعر تجاهها بمودة واحترام كبيرين. منذ أن التقينا، جاءت إلى مدريد ثلاث مرات لرؤيتي، تاركة وراءها روتينها والتزاماتها وحياتها فقط لتكون معي. لقد قابلت أمًا رائعة وشريكة رائعة".
وأردف: "على الرغم من أننا لم نكن رسميًا ثنائيًا بعد، إلا أن هناك علاقة صادقة بيننا. لا أخجل من الاعتراف بأنني كنت مهملًا، وأنني لم أرد بالطريقة الأفضل التي كان بإمكاني الرد بها، وأنني خيبت أملها".
وختم حينها: "لهذا السبب، أريد أن أعتذر علنًا، بصدق، لأنني أفهم أن العلاقة الحقيقية لا توجد إلا عندما يكون هناك احترام وثقة وشفافية. الفكرة الآن هي إعادة كل شيء من جديد. بدون أكاذيب، بدون شجار، بدون أقنعة. مع الكثير من الحب والعاطفة والاحترام".
الآن، ردت فونسيكا على الشائعات التي انتشرت في وسائل الإعلام البرازيلية بأنها و فينيسيوس يخططان للزواج قريبًا.
وقالت للصحفي ليو دياش في مقابلة قبل كرنفال جراندي ريو، حيث من المقرر أن تشارك كراقصة: "أعتقد أنك [ليو دياش] لم تخطئ أبدًا في أي خبر نشرته عني، لكنك أخطأت بشدة في هذا الخبر. الزواج؟ بحق الله! لقد بدأت علاقة للتو، ولم يمض عليها حتى ثلاثة أشهر. إذا كنت ستتحدث عن متانة العلاقة، فهي حقيقية، ولكن لا يوجد حديث عن الزواج، لا يوجد زواج، لا".
عندما سُئلت عن الشريك الأكثر جدية في العلاقة، أجابت: "من الواضح [أنه أنا]. علاقتي مع فيني تساعدني على التعلم. أنا صارمة جدًا وهو ليس كذلك. يقول لي: (اهدئي، لنأخذ الأمور بروية) وأنا أتعلم. عندما يكون شخص ما صارمًا، يكون ذلك سيئًا جدًا، فأنت تعاني كثيرًا، الصرامة سيئة لأنك وحدك تسير على هذا النحو، ولا أحد غيرك. علاقتي مع فيني ستكون مفيدة جدًا لي لأتعلم التحكم في نفسي، وأكون أقل شدة، وأفكر أكثر، وأتصرف بحذر".
وأضافت فونسيكا: "أنا مغرمة تمامًا! أنا سعيدة جدًا مع فيني، أشعر بالحب، كان الأمر جيدًا جدًا، لا يصدق".
بمعاييره المعتادة، عانى فينيسيوس من موسم صعب في ريال مدريد، حيث سجل ستة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة في 27 مباراة في جميع المسابقات. وأفادت التقارير بأن علاقته مع تشابي ألونسو، الذي تم إعفاؤه من مهامه هذا الأسبوع، لم تكن ودية. ويأمل فينيسيوس في استعادة مستواه بسرعة تحت قيادة المدرب الجديد ألفارو أربيلوا، بعد أن تعرض لصيحات الاستهجان من جماهير البرنابيو.
كان أحد آخر تصرفات ألونسو كمدرب لريال مدريد هو الدفاع عن فينيسيوس، حيث قال للصحفيين بعد فوزهم 5-1 على ريال بيتيس: "أعتقد أن فيني ساهم كثيرًا. بدأ المباراة بشكل جيد، وحصل على بطاقة صفراء [أورتيز]، لذا اضطروا إلى تغيير الظهير الأيمن. كان [فيني] خطيرًا للغاية، خاصة في الشوط الأول. إنه يواصل المضي قدمًا ويساهم في الفريق. شخصيًا، أعجبتني طريقة لعب فيني. سيكون عنصرًا أساسيًا لنا الآن".
ريال مدريد يتأخر بأربع نقاط عن برشلونة حامل اللقب في صدارة الدوري الإسباني. سوف يظهر أربيلوا لأول مرة على خط التماس عندما يلاقي ريال مدريد فريق ألباسيتي في كأس الملك يوم الأربعاء.