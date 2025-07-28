"انفجر بسبب أحداث معسكر النصر" .. كريستيانو رونالدو يهدد باستدعاء الشرطة النمساوية!

الفوضى تضرب معسكر النصر في النمسا..

يُعاني الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، من مشاكل عديدة للغاية؛ في معسكر العالمي المُقام حاليًا بمدينة سالفالدن النمساوية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، انضم إلى معسكر النصر مساء الخميس الماضي؛ وذلك بعد 4 أيامٍ تقريبًا، من انطلاق استعدادات العالمي في سالفالدن.

انضمام الأسطورة البرتغالية "مُتأخرًا"، إلى معسكر الفريق النصراوي في سالفالدن النمساوية، جاء بسبب حصوله على أيامٍ إضافية من الإجازة؛ حيث توّج مع منتخب بلاده بلقب دوري الأمم الأوروبية، في صيف العام الحالي.