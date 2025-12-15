حصل جوب بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند، على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة مع فرايبورج في الدوري الألماني. واستمرت البداية السيئة للاعب الشاب في ألمانيا، وكشف الاتحاد الألماني، اليوم الإثنين عن عقوبة قاسية في انتظار اللاعب الإنجليزي.
معاناة بيلينجهام مستمرة في ألمانيا.. الكشف عن عقوبة قاسية بعد الطرد أمام فرايبورج!
مأساة بيلين[هام في ألمانيا مستمرة
أداء جوب، الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد جود بيلين[هام، مع سندرلاند الموسم الماضي لفت انتباه العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن دورتموند كان هو الذي فاز بالسباق لتأمين خدمات الشاب خلال الصيف. كان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في البداية الخيار الأول للمدرب نيكو كوفاتش بعد وصوله، لكنه تم استبعاده بعد سلسلة من العروض المتواضعة.
يوم الأحد، خاض اللاعب الذي انضم إلى الفريق في الصيف مباراته الخامسة فقط في الدوري هذا الموسم في رحلة دورتموند إلى فرايبورج، لكنه حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 53 لارتكابه خطأ على فيليب ترو.
اعتبر الحكم أن بيلينجهام حرم فرصة واضحة لتسجيل هدف، فطرده من الملعب. تقدم دورتموند في الدقيقة 30 بهدف سجله رامي بن سبعيني، لكن فرايبورج حسم التعادل بهدف سجله لوكاس هولر قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد في ملعب يوروبا بارك.
- AFP
عقوبة قاسية
بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة ضد فرايبورج، فرض الاتحاد الألماني لكرة القدم الآن إيقافًا لمدة مباراتين على اللاعب الإنجليزي. وهذا يعني أن بيلينجهام سيغيب عن مباراتي دورتموند القادمتين في الدوري الألماني ضد بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة وضد أينتراخت فرانكفورت في 9 يناير.
وجاء في البيان الرسمي لدورتموند : "قررت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم إيقاف جوب بيلينجهام. بعد الحصول على البطاقة الحمراء في مباراة فرايبورج، لن يكون لاعب الوسط متاحًا في مباراتي الدوري الألماني القادمتين".
حارس مرمى دورتموند تحمل المسؤولية
دافع حارس مرمى دورتموند جريجور كوبيل عن بيلينجهام بعد طرده، حيث قال الحارس السويسري لشبكة DAZN: "لولا البطاقة الحمراء، لكانت المباراة مختلفة. لم نسمح لهم بأي شيء حتى ذلك الحين، وكنا نسيطر على المباراة ونلعب بشكل مهيمن. كان الأمر بالتأكيد سوء تفاهم بشأن الموقف الذي أدى إلى البطاقة الحمراء. في البداية، كان لدي شعور بأنه كان لديه مساحة كبيرة. في النهاية، كان عليّ أن أرسل تمريرة أفضل حتى لا يرتكب هذه المخالفة. أتحمل مسؤولية ذلك. تعرضنا لضغط كبير بعد ذلك".
لكن المدرب نيكو كوفاتش رفض إلقاء اللوم على أي لاعب، حيث قال لـ DAZN: "لعبنا شوطًا كاملاً بعشرة لاعبين. عليك أن تتعايش مع نتيجة 1-1 في فرايبورج فهز فريق جيد. بالطبع، نحن غير راضين عن النتيجة. لكن إذا نظرت إلى كيفية حدوث ذلك، عليّ أن أتعايش معها وأستطيع ذلك. لقد صعبنا الأمور على أنفسنا بسبب تلك الحركة. هذا هو كرة القدم: من يتخذ القرارات يرتكب الأخطاء أيضًا. هذه الخطأ كلفنا المباراة. سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، كنا جادين للغاية، ولم نسمح بأي شيء كبير. إذا كنت ناقصًا لاعبًا واحدًا، فمن الصعب لعب كرة القدم".
- Getty Images
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بعد هذا التعادل، بقي دورتموند في المركز الثالث في الترتيب، لكنه أصبح الآن متأخراً بفارق تسع نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ. مع اقتراب العطلة الشتوية، أصبح هامش الخطأ ضئيلاً للغاية. أظهر فريق كوفاك براعة كبيرة هذا الموسم، لا سيما في تنظيمه الدفاعي خلال الشوط الأول من مباراة فرايبورج، لكن الأخطاء الفردية لا تزال تؤثر على مسيرته.