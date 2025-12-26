الآية انعكست بين مصر وليفربول! .. محمد صلاح "الإنجليزي" يودع نسخته الرديئة أمام جنوب إفريقيا وعرش الفراعنة ينتظره

"صفحة جديدة".. هكذا قرر النجم المصري محمد صلاح، أن تكون بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية؛ والتي تستضيفها المملكة المغربية على أراضيها، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

صلاح دخل بطولة كأس أمم إفريقيا 2025؛ وسط أداء فردي متراجع مؤخرًا، بالإضافة إلى تاريخ جماعي غير جيد مع المنتخب المصري.

إلا أن صلاح بعد أول مباراتين لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في النسخة الحالية من البطولة الإفريقية؛ لعب دور البطولة بلا مُنازع، وقاد الفراعنة إلى دور ثمن النهائي بشكلٍ رسمي.

وبعد أن سجل هدفًا في الفوز (2-1) على زيمبابوي، ضد الجولة الأولى من دور المجموعات؛ ها هو يمنح الانتصار للفراعنة ضد منتخب جنوب إفريقيا، مساء اليوم الجمعة.

وسجل صلاح هدفًا في الدقيقة 45 من "ركلة جزائية"؛ ليقود مصر للفوز (1-0) على جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأساسًا.. هذا هو أول فوز رسمي للفراعنة على "بافانا بافانا"، منذ نهائي أمم إفريقيا 1998؛ ليتم كسر اللعنة أخيرًا، بقيادة صلاح والمدير الفني الأسطورة حسام حسن.

وبهذه النتيجة.. يتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب "المجموعة الثانية"، برصيد 6 نقاط من مباراتين؛ وبفارق 3 نقاط عن جنوب إفريقيا "الوصيفة"، 5 نقاط عن زيمبابوي وأنجولا - صاحبي المركزين الثالث والرابع -.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور محمد صلاح في مباراة مصر وجنوب إفريقيا، مساء اليوم الجمعة..