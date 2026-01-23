مصر قبل كأس العالم | حتى يصبح المحترفان وربع جيشًا.. حسابات حسام حسن ينقصها المنطق!

لفهم هذا التناقض، يجب أن ننظر بتمعن إلى التجربة السنغالية، التي تُعد النقيض التام لما يطلبه حسام حسن، السنغال بطلة أفريقيا لا تحمي دوريها المحلي، بل تتعامل معه كمحطة ترانزيت.

كلمة السر هنا هي أكاديمية ونادي جينيراسيون فوت، التي تعمل بمثابة مصفاة لتصدير المواهب وهي في المهد.

القائمة مرعبة، وتؤكد أن قوة منتخب السنغال بُنيت على أنقاض الدوري المحلي وليس بسببه.

ساديو ماني غادر وهو في التاسعة عشرة، إسماعيلا سار خرج في الثامنة عشرة، ومؤخراً باب ماتر سار ولامين كامارا وحبيب ديالو وإبراهيما نياني، جميعهم غادروا عبر بوابة نادي ميتز الفرنسي في سن المراهقة 18 أو 19 عامًا.

هؤلاء لم ينتظروا لينافسوا في الدوري السنغالي، ولم تطلب أنديتهم حمايتهم من الأجانب، بل دفعت بهم للخارج، متناسية الصراع الدائر قاريًا بين الأهلي والترجي وبيراميدز والجيش الملكي وصن داونز وتلك الفرق التي تسيطر على الألقاب الإفريقية.

هذا التهجير الكروي هو ما منح مدرب السنغال رفاهية الاختيار من بين 30 لاعباً محترفاً في المستوى العالي، بينما يعاني المنتخب المصري للعثور على بديل لمرموش أو صلاح.

السر في السنغال ليس فقط في الموهبة، بل في عقلية الاستثمار؛ فالأندية هناك تبيع اللاعب خام برقم زهيد مع وضع بنود تضمن الربح المستقبلي، بينما في مصر، تتحول الأندية إلى سجان للمواهب، حيث تضع أرقاماً تعجيزية تتجاوز الـ 5 والـ 10 ملايين دولار في لاعب محلي لم يختبر حقيقة الضغط الأوروبي، مما يقتل الصفقة في مهدها.

تقليص عدد الأجانب سيجعل الأندية تتمسك بلاعبيها أكثر، وستقفز هذه الأرقام التعجيزية لضعفها، مما يحول الدوري إلى سوق مغلق لا يبيع ولا يشتري إلا لنفسه.