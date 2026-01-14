مصر والسنغال | حسام حسن يحوّل محمد صلاح إلى "شبح" .. و"لعبة البطن" تكتب فصلًا جديدًا من هيمنة ساديو ماني

ليلة الرابع عشر من يناير 2026، كتبت نهاية حلم الملايين من المصريين؛ في مشاهدة منتخب بلادهم يخوض نهائي جديد، ببطولة كأس أمم إفريقيا.

نهاية حلم المصريين، كان على يد منتخب السنغال الأول لكرة القدم؛ الذي حقق الفوز على الفراعنة (1-0) مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

هدف السنغال الوحيد في الشباك المصرية؛ سجله نجم نادي النصر المخضرم ساديو ماني، في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة.. تأهل المنتخب السنغالي إلى النهائي، منتظرًا الفائز من قمة المغرب ونيجيريا؛ بينما سيضطر المصريون، لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبصفةٍ عامة.. جاءت مباراة مصر والسنغال مخيبة للآمال؛ وسط تركيز كبير من العالم أجمع، على المواجهة الشخصية بين ماني ونجم الفراعنة محمد صلاح.

ماني وصلاح لعبًا معًا في صفوف العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وذلك في الفترة من 2017 إلى 2022، قبل أن ينتقل النجم السنغالي إلى بايرن ميونخ الألماني ثم النصر.

ونحن من ناحيتنا؛ سنسلط الضوء بشكلٍ كبير على مواجهة ماني وصلاح، مع نبذة عن كيفية سقوط مصر ضد السنغال..