أحمد فرهود

مصر والسنغال | حسام حسن يحوّل محمد صلاح إلى "شبح" .. و"لعبة البطن" تكتب فصلًا جديدًا من هيمنة ساديو ماني

مصر تخسر التحدي أمام السنغال..

ليلة الرابع عشر من يناير 2026، كتبت نهاية حلم الملايين من المصريين؛ في مشاهدة منتخب بلادهم يخوض نهائي جديد، ببطولة كأس أمم إفريقيا.

نهاية حلم المصريين، كان على يد منتخب السنغال الأول لكرة القدم؛ الذي حقق الفوز على الفراعنة (1-0) مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

هدف السنغال الوحيد في الشباك المصرية؛ سجله نجم نادي النصر المخضرم ساديو ماني، في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة.. تأهل المنتخب السنغالي إلى النهائي، منتظرًا الفائز من قمة المغرب ونيجيريا؛ بينما سيضطر المصريون، لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبصفةٍ عامة.. جاءت مباراة مصر والسنغال مخيبة للآمال؛ وسط تركيز كبير من العالم أجمع، على المواجهة الشخصية بين ماني ونجم الفراعنة محمد صلاح.

ماني وصلاح لعبًا معًا في صفوف العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وذلك في الفترة من 2017 إلى 2022، قبل أن ينتقل النجم السنغالي إلى بايرن ميونخ الألماني ثم النصر.

ونحن من ناحيتنا؛ سنسلط الضوء بشكلٍ كبير على مواجهة ماني وصلاح، مع نبذة عن كيفية سقوط مصر ضد السنغال..

  • FBL-AFR-2025-MATCH 49-SEN-EGYAFP

    ساديو ماني يواصل "اكتساح" محمد صلاح

    واصل السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، تفوقه الكبير في "المواجهات الدولية المباشرة"؛ ضد الفرعون المصري محمد صلاح، نجم العملاق الإنجليزي ليفربول.

    ماني وصلاح تقابلا "6 مرات" وجهًا لوجه، على أرضية المستطيل الأخضر؛ وذلك في مباريات منتخبي السنغال ومصر، بمختلف المسابقات.

    آخر هذه المباريات كانت في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، مساء اليوم الأربعاء؛ حيث حسمها منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، سجله ماني بنفسه.

    مواجهات ماني وصلاح "الدولية" عبر التاريخ:

    * المباريات: 6.

    * فوز ماني: 5 مرات.

    * فوز صلاح: مرة.

    * أهداف ماني: 2.

    * أهداف صلاح: 0.

    وجاء هدف ماني الأول في هذه المواجهات، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015؛ عندما فازت السنغال (2-0) على الفراعنة، وقتها.

    "لعبة البطن المثيرة" تزين ليلة ساديو ماني ضد مصر

    بعيدًا عن لغة الأرقام.. يجب التأكيد على أن النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، قدّم مستوى جيد في مواجهة مصر، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025؛ ولكنه لم يكن مثاليًا أيضًا.

    ماني سقط في جميع المحاولات "1 ضد 1" تقريبًا، أمام الظهير الأيمن المصري محمد هاني؛ إلا أنه صنع بعض الفرص لزملائه رغم ذلك، وتحرك هجومًا ودفاعًا بشكلٍ كبير.

    وبسبب رقابة هاني.. لجأ ماني إلى الدخول لعمق الملعب كثيرًا؛ مثلما شاهدنا في لقطة الهدف الذي سجله، في الدقيقة 78 من عمر المواجهة ضد مصر.

    ماني استلم الكرة في عمق الملعب، خارج منطقة الـ18؛ ليطلق تسديدة صاروخية، سكنت شباك الحارس المصري محمد الشناوي.

    والمثير في الأمر أن لعبة هدف ماني، أثارت الكثير من الجدل؛ حيث طالب نجوم منتخب مصر باحتساب لمسة يد ضده، بينما أكد نجم النصر أنه استلم الكرة بـ"البطن".

    وبالفعل.. تم احتساب الهدف في النهاية؛ والذي أهل منتخب السنغال الأول لكرة القدم بشكلٍ رسمي، إلى المباراة النهائية.

    ظهور "سلبي" لنجم الفراعنة محمد صلاح ضد السنغال

    ومن ناحيته.. فشل الفرعون المصري محمد صلاح، نجم العملاق الإنجليزي ليفربول، في تقديم أي شيء خلال مواجهة منتخب السنغال، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

    وإن كان ماني بذل الكثير من الجهد، وسجل هدف التأهل لمنتخب بلاده؛ فإن صلاح كان غائبًا تمامًا طوال الـ90 دقيقة، وسط تفوق كبير للظهير السنغالي الحاج مالك ديوف عليه.

    ويُمكن تلخيص ظهور صلاح، في قمة مصر والسنغال الإفريقية، في مجموعة من النقاط؛ على النحو التالي:

    * أولًا: ثقل كبير في الحركة.

    * ثانيًا: الكثير من القرارات الخاطئة.

    * ثالثًا: عدم التفاهم مع زملائه فوق أرضية الملعب.

    والحقيقة أيضًا أن ما ساعد صلاح، على هذا الظهور السيئ ضد السنغال؛ هو خطة الأسطورة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري.

    خطة حسام حسن تسقط مصر وتحوّل صلاح إلى "شبح"

    والآن.. سنكمل حديثنا من حيث توقفنا؛ بخصوص خطة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، في مواجهة السنغال ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

    "العميد" كما يُلقب اعتمد بشكلٍ كامل على الدفاع؛ حيث قام بترك الكرة تمامًا للمنتخب السنغالي، مع محاولة كسر رتم اللعب.

    وبالفعل.. نجح حسام حسن فيما يريده، حيث منع خطورة المنتخب السنغالي؛ بل وجر لاعبي ومدرب الخصم إلى "الانفعال"، والذي ظهر طوال المباراة.

    لكن في المقابل؛ كان الحضور المصري في الهجوم "صفر" بكل ما تحمله من معاني، الأمر الذي جعل محمد صلاح وعمر مرموش يظهرا كـ"الشبح" في الملعب.

    ولم يتجرأ المدير الفني للفراعنة للعب الهجومي؛ إلا في الدقائق العشر الأخيرة، وذلك بعدما تأخر في النتيجة (0-1).

    حتى وقتها.. كان الهجوم المصري "عشوائي"؛ مع تشكيل خطورة من الكرات الثابتة فقط، وسط "نزهة" تامة لحارس السنغال وعملاق جدة النادي الأهلي إدوارد ميندي.

    لذلك.. ورغم أن الوصول إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، أكثر من ما كان متوقعًا للمصريين؛ إلا أنه يجب مراجعة فلسفة لعب حسام حسن مجددًا، وإعادة الحسابات فيها.

    ولا يجوز أبدًا لمنتخب كبير بحجم مصر، أن يظهر بهذا الشكل المتواضع أمام السنغال؛ مثلما فعل في ليلة الرابع عشر من يناير 2026، في نصف النهائي الإفريقي.

