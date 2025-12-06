Egypt UAE Arab Cup 2025EFA (X)
نقطة "بشق الأنفس" تُبقي الآمال.. ما الذي يحتاجه منتخب مصر للتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟

كيف يصل الفراعنة إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟!

أبقى المنتخب المصري على آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، بعدما انتزع تعادلاً صعباً ومثيراً أمام نظيره الإماراتي بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على أرضية استاد لوسيل المونديالي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

تقدم الأبيض الإماراتي أولاً عبر كايو لوكاس في الدقيقة 59، مما وضع الفراعنة تحت ضغط هائل، قبل أن ينجح المنتخب المصري في إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، ليحصد نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى نقطتين، ويؤجل حسم بطاقة العبور إلى الموقعة المصيرية أمام الأردن في الجولة الختامية.

بهذه النتيجة، تعقدت حسابات المجموعة، لكن مصير الفراعنة لا يزال بأيديهم بشرط تحقيق الفوز في المباراة القادمة، نستعرض لكم في السطور التالية جدول الترتيب وسيناريوهات الصعود بالتفصيل.

  • جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2025

    بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية، انفرد المنتخب الأردني بالصدارة وضمن التأهل، بينما اشتعل الصراع على البطاقة الثانية بين مصر والإمارات والكويت.

    أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانب الفراعنة، كلًا من منتخبات الأردن والإمارات، والكويت.

    المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1الأردن22005236
    2مصر20202202
    3الإمارات201123-11
    4الكويت201124-21
  • جدول مباريات منتخب مصر في مجموعات كأس العرب 2025

    أنهى الفراعنة أول جولتين بتعادلين، وتتبقى لهم مباراة واحدة لا تقبل القسمة على اثنين:

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    مصر -الكويتالثلاثاء 2 ديسمبر 2025
    16:30 مصر، 17:30 السعودية    		1-1استاد لوسيل
    الإمارات - مصرالسبت 6 ديسمبر 2025
    20:30 مصر، 21:30 السعودية    		1-1استاد لوسيل
    مصر - الأردنالثلاثاء 9 ديسمبر 2025
    16:30 مصر، 17:30 السعودية    		-استاد البيت

  • ما الذي يحتاجه منتخب مصر للوصول إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟ سيناريوهات التأهل

    وفقاً للائحة البطولة التي تعتمد المواجهات المباشرة كمعيار أول، فإن حسابات تأهل مصر باتت واضحة ومحددة كالتالي:

    1. الفوز على الأردن (تأهل مؤكد):

    إذا فازت مصر على الأردن، سيرتفع رصيدها إلى 5 نقاط.

    النتيجة: تأهل رسمي لمصر إلى ربع النهائي (في المركز الثاني)، بغض النظر عن نتيجة مباراة الإمارات والكويت، حيث لن يتجاوز رصيد أي منهما 4 نقاط في أفضل الأحوال.

    2. التعادل مع الأردن (انتظار هدية):

    إذا تعادلت مصر، سيصبح رصيدها 3 نقاط.

    الشرط: يجب أن تنتهي المباراة الأخرى بين (الإمارات والكويت) بالتعادل أيضاً.

    التفسير: فوز أي فريق (الإمارات أو الكويت) سيرفع رصيده إلى 4 نقاط، مما يعني إقصاء مصر واحتلالها المركز الثالث. أما في حال تعادلهما، سيصبح رصيدهما نقطتين، وتتأهل مصر بـ 3 نقاط.

    3. الخسارة أمام الأردن (حسابات معقدة):

    إذا خسرت مصر، سيتجمد رصيدها عند نقطتين.

    السيناريو الوحيد: يجب أن يتعادل الإمارات والكويت، ليتساوى الثلاثي (مصر، الإمارات، الكويت) برصيد نقطتين لكل منهم. حينها سيتم اللجوء لفارق الأهداف الإجمالي لتحديد المتأهل، وهي مخاطرة غير مضمونة.

  • ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025؟

    تنقل البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس، والكأس، بالإضافة إلى البث الحي عبر يوتيوب لتلك القنوات، وعدة قنوات أخرى.

