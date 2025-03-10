وكالته تخرج عن صمتها وتكشف .. حقيقة خطورة مشكلة قلب ميتروفيتش وموعد عودته لتدريبات الهلال

موسم من المعاناة لميتروفيتش مع الهلال..

بعد الكثير من الجدل.. قررت الوكالة المسؤولة عن إدارة أعمال النجم أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ الخروج عن صمتها.

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ميتروفيتش دخل أحد المستشفيات، خلال اليومين الماضيين؛ وذلك بعد قيادة الفريق الهلالي للفوز على الفيحاء (2-0)، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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دخول المهاجم الصربي للمستشفى؛ جاء على خلفية معاناته من بعض المشاكل في "القلب"؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن خطورة الموقف، على الرغم من خروج اللاعب، في الساعات الماضية.