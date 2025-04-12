قبل الإعلان النهائي .. نادي عاصمي كبير يرفض وثيقة مشروع توثيق الكرة السعودية

مع اقترابه من النهاية، يستعد فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، نحو الإعلان عن التقرير النهائي للمشروع، وكشف الستار عن بطولات الأندية عبر تاريخ المملكة.

وأرسل فريق عمل مشروع التوثيق، وثيقة المصطلحات والتعريفات المتعلقة بالمشروع للأندية، بعد الاستعانة بالخبراء المرشحين من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكذلك مخرجات الاجتماعات التنسيقية المستمرة مع الأندية، والاطلاع على النماذج الدولية التي تم استعراضها في الاجتماع الدوري السابق في 27 يناير.

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