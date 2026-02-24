Goal.com
علي سمير

طعنة في جسد مشجع نابولي من زوجته بسبب "تقنية الفيديو" .. كارثة إيطالية تدفعنا لتجنب "الصراخ أمام التلفزيون"!

واقعة صادمة خلال مباراة نابولي وأتالانتا

اعتدنا أن تقع حوادث العنف بين الأزواج لأسباب مثل الخيانة أو سوء المعاملة أو تلك الأشياء، ولكن لم نسمع أبدًا أن زوجة طعنت زوجها بسبب تقنية الفيديو!

صدق أو لا تصدق، التقنية التي تسببت في غضب وجنون العديد من المشجعين والفرق في مختلف أنحاء العالم، أسفرت عن تلقى أحدهم طعنة من زوجته التي ظنت أنه كان يشتمها.

تخيل أن أحد مشجعي نابولي "عمره 40 سنة" كان يجلس في منزله بمنطقة كابوديمونتي، وهو يتفاعل مع مباراة فريقه ضد أتالانتا بشكل طبيعي ليجد زوجته تتجه نحوه دون سبب مفهوم.

المشجع المسكين كان يوجه السباب والشتائم، ليس لها، بل تجاه تقنية الـ"VAR" لينال ضربة كادت أن تودي بحياته..

    طعنتان في ليلة واحدة

    صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" قالت إن الواقعة حدثت خلال مباراة أتالانتا ونابولي، حيث تلقى خلالها المشجع المنحوس طعنتين، الأولى من زوجته والثانية من فريقه المفضل.

    اللقاء انتهى بفوز أتالانتا بنتيجة 2/1، وشهد لقطة مثيرة للجدل بعدما قامت تقنية الفيديو بإلغاء ركلة جزاء تم احتسابها لصالح نابولي، وكادت أن تضع فريق مشجعنا المسكين في المقدمة لتنقذه من كل ما حدث بعد ذلك.

    المشجع عرف وقتها الطرف الذي سيوجه نحوه كامل غضبه، ليس المدرب أنطونيو كونتي ولا اللاعبين، بل التقنية التي صممت لضمان العدالة في ملاعب كرة القدم، ولكنها جعلت الكثيرين أيضًا يشعرون بالظلم.

    خلف الكواليس كانت تجلس زوجته وهي تستمع للشتائم التي يوجهها نحو التلفزيون، غضبًا من قرارات الحكم بدرجة أكبر من أداء لاعبي نابولي.

    هل كانت الأوضاع متوترة بينهما قبل هذه البداية؟ ربما، المهم أن السيدة البالغة من العمر 35 سنة، قررت أن تقف خصمًا ضد مشجع نابولي، بجانب تقنية الفيديو ولاعبي فريقه والحكم.

    لسوء حظ الجميع، أنها فسرت الشتائم كانت موجهة لها وليس للتقنية، لذلك لم تقبل الإهانة "التي لم تحدث من الأساس" وقررت أن تبدأ المعركة!

  • سوء تفاهم

    الشرطة الإيطالية قالت إن الشجار بدأ باتهام السيدة لزوجها بإهانتها شخصيًا، حيث طلبت منه أن يغادر الغرفة تمامًا، وهددته بمهاجمته دون أي استجابة لمحاولات التهدئة.

    الزوجة الغاضبة ألقت ببعض "المقصات" تجاه مشجع نابولي، لكنها لم تصبه، وأصرت بعدها أن تواصل هجومها عليه وتصعيد الأمور بشكل غير متوقع، وكله بسبب سوء فهم وتقنية الفيديو!

    توجهت بعدها إلى المطبخ وأمسكت بسكين وطعنته في جانبه الأيسر، المشجع كان في حالة شديدة من الصدمة، حاول حماية نفسه واتصل بالطوارىء، ووسط استغاثته، أصرت الزوجة الغاضبة على إلقاء المزيد من السكاكين تجاهه.

    الوضع تفاقم ولم تتوقف هذه المعركة الغريبة التي كان يمكن تجنبها بسؤال فقط أو سؤالين .. إلى من تتحدث؟ أو ماذا تقصد؟ وقتها كان سينتهي كل شيء قبل بدايته.

    الشرطة تحضر

    قوات الشرطة وصلت إلى المكان لفض النزاع الدائر بين مشجع نابولي المطعون وزوجته، ووجدت ساحة من الفوضى والدماء، وتم إلقاء القبض على السيدة بعدة تهم.

    صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" قالت إن التهم تشمل العنف الأسري والاعتداء وحيازة سكاكين بشكل غير قانوني، وتم نقل الضحية إلى مستشفى لإنقاذه وإيقاف النزيف.

    حياته لم تكن في خطر، لحسن الحظ الأطباء عالجوا الجراح الناتجة عن الطعن، ولكنه وجد نفسه في حالة من الصدمة وهو لا يصدق ما حدث، كما أن نتيجة مباراة نابولي وأتالانتا التي أقيمت الأحد الماضي، لم تلعب أي دورًا في تخفيف معاناته.

    كل هذا المشهد الدرامي حدث بسبب أخطاء تقنية الفيديو والتعصب الكروي والغضب غير المبرر من زوجة لم تنتظر للاستماع إلى الشرح، أو سمعته ولم تقتنع به.

    واقعة صادمة تحذرنا من التعصب والمبالغة في رد الفعل، وتدفعنا أيضًا لتحديد أهدافنا بالاسم سواء "لاعبين أو حكام أو تقنية فيديو" قبل أن نوجه غضبنا تجاه أحدهم خلال مباريات كرة القدم، أو حتى نقلل من صراخنا أمام التلفزيون خلال المباريات حتى لا يُساء فهمنا وندفع الثمن!

