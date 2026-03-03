مشجع أرسنال المفضل يكشف عن شكواه الرئيسية بشأن الحياة في لندن

في حين أن العديد من لاعبي كرة القدم البارزين معروفون بمجموعاتهم من السيارات الفاخرة، اتخذ كالافيوري نهجًا مختلفًا تمامًا للتنقل في شوارع لندن. كشف اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 23 عامًا، الذي انضم إلى فريق آرسنال قادمًا من بولونيا في عام 2024، أنه يجد حركة المرور في المدينة لا تطاق لدرجة أنه اختار عدم امتلاك سيارة على الإطلاق. لطالما صُنفت لندن كواحدة من أكثر المدن الكبرى ازدحامًا في العالم، حيث تنخفض السرعة المتوسطة في كثير من الأحيان إلى حد الزحف، وقد أدى هذا الركود الواضح إلى اختبار صبر المدافع.

بالإضافة إلى الكثافة المرورية على الطرق، أعرب كالافيوري عن حيرته الشديدة بشأن عقلية السائقين البريطانيين. اعتاد كالافيوري على أسلوب القيادة الأكثر مرونة وربما أكثر حزماً في وطنه، لذا يرى أن الالتزام الصارم بالقواعد في المملكة المتحدة يمثل عائقاً وليس مساعدة. "أنا لا أقود السيارة، لكنني أتنقل برفقة سائق. أفضل عدم القيادة هنا. ليس لدي سيارة، لكنني أستطيع القيادة"، قال في بودكاستSupernova. "لا أحب طريقة قيادتهم هنا. إنهم يتبعون القواعد بشكل مفرط ويكونون بطيئين بعض الشيء. أحيانًا ترى ازدحامًا مروريًا كبيرًا دون سبب".