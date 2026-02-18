Getty/GOAL/X
ترجمه
مشجعو بنفيكا يوجهون إيماءات عنصرية إلى فينيسيوس جونيور في ظل تعليقات جوزيه مورينيو التي لم تلق قبولاً حسناً
مشجعو بنفيكا في دائرة الضوء
طغت مزاعم العنصرية على فوز ريال مدريد 1-0 على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا. اتهم فينيسيوس جونيور بريستياني بالعنصرية خلال المباراة وأصدر بيانًا بعد المباراة وصف فيه جناح بنفيكا بـ"الجبان". وقال زميله في الفريق كيليان مبابي إنه سمع بريستياني يصف فينيسيوس بالقرد "خمس مرات" ودعا إلى منع الجناح من المشاركة في دوري أبطال أوروبا. ونفى بريستياني هذه الاتهامات وقال إنه لم يوجه إهانات عنصرية إلى اللاعب البرازيلي الدولي.
في غضون ذلك، أصبح مشجعو بنفيكا في دائرة الضوء بعد ظهور مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر مشجعين يوجهون إيماءات عنصرية إلى فينيسيوس.
- AFP
ماذا قال مورينيو؟
جاءت هذه اللقطات بعد أن دافع مورينيو عن ناديه من مزاعم العنصرية وشكك في احتفال فينيسيوس بعد أن سجل هدف الفوز. وقال للصحفيين: "يجب أن يكون هذا هو اللحظة المجنونة في المباراة، هدف رائع. هؤلاء الموهوبون قادرون على القيام بهذه الأشياء الجميلة، ولكن للأسف لا يكتفون بالسعادة ل تسجيل هدف مذهل. عندما تسجل هدفًا مثل هذا، تحتفل بطريقة محترمة".
وأضاف مدرب بنفيكا: "الكلمات التي تبادلها جيانلوكا بريستياني مع فينيسيوس، أريد أن أكون محايدًا. رأيت شيئين مختلفين تمامًا. أريد أن أكون محايدًا، ولا أعلق على ذلك. قلت له [فينيسيوس جونيور] ذلك بالضبط. قلت له: "عندما تسجل هدفًا كهذا، تحتفل وتعود إلى مكانك". عندما كان يتحدث عن العنصرية، أخبرته أن أكبر شخصية [يوسيبيو] في تاريخ هذا النادي كانت سوداء. هذا النادي، آخر ما يمكن أن يكون، هو عنصري. إذا كان في ذهنه شيء يتعلق بذلك، فهذا هو بنفيكا. أخبروني [فينيسيوس جونيور وبريستياني] بأشياء مختلفة. لكنني لا أصدق أحدهما أو الآخر. أريد أن أكون مستقلاً".
بريستياني يحث على التعبير عن الرأي
حث نجم برشلونة وأرسنال السابق تيري هنري بريستياني على توضيح ما قاله بالضبط لفينيسيوس. وقال في مقابلة مع قناة CBS Sports: "لنرى مدى رجولة بريستياني. أخبرنا بما قلت. لا بد أنك قلت شيئًا، لأنك لا يمكن أن تذهب إلى مبابي وتقول: 'لم أقل شيئًا'. ماذا تعني بأنك غطيت أنفك، هل أنت مصاب بالزكام؟"
وأضاف: "أستطيع أن أتعاطف مع ما يمر به فينيسيوس. لقد حدث ذلك لي مرات عديدة على أرض الملعب. تحدثت عن ذلك مرات عديدة بعد المباريات. كما اتُهمت بالبحث عن أعذار بعد المباريات عندما حدث ذلك لي. في بعض الأحيان، تشعر بالوحدة، لأن كلمتك ستكون ضد كلمته. لا نعرف ما قاله بريستياني، لأنه كان شجاعًا جدًا بوضع قميصه على فمه للتأكد من أننا لن نرى ما قاله، لذا من الواضح أنك تبدو مريبًا. لأنك لم ترد أن يرى الناس أو يقرأوا ما قلت. ثم، رد فعل فينيسيوس يخبرني أن شيئًا غير صحيح قد حدث. ما زلنا لا نعرف ما قيل. فينيسيوس يمكنه أن يخبرنا بوجهة نظره، وأنا متأكد أن بريستياني لن يخبرنا بما قاله بالفعل، لأنني رأيت في أحد الأوقات كيليان مبابي يواجهه، وقال: "لم أقل شيئًا".
"حسنًا، لا بد أنه قال شيئًا على الأقل. تشعر أنك لا تعرف ماذا تفعل بعد الآن. نحن في عام 2026 وما زلنا بعد مباراة كهذه، حيث من المفترض أن نتحدث عن هدفه الرائع، لا ينبغي أن نتعامل مع الحكم الذي يطلب منك ألا تذهب إلى علم الزاوية، لأن ذلك سيثير الجماهير".
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
من المتوقع أن تجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) تحقيقًا في الأحداث التي وقعت خلال المباراة في ملعب إستادو دا لوز بعد مراجعة تقارير المباراة. سيتقابل الفريقان مرة أخرى الأسبوع المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة الإياب من الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا، حيث يتقدم ريال مدريد بنتيجة 1-0. سيغيب مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو عن خط التماس بعد طرده في الدقائق الأخيرة من مباراة الذهاب بسبب اعتراضه على الحكم.
إعلان