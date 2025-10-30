"لم يتوعده في النفق" .. تفاصيل جديدة تقلب الأمور تمامًا في مشادة يامال وكارباخال بالكلاسيكو

تفاصيل جديدة تخرج عن الكلاسيكو الأخير الذي جمع بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، في الدوري الإسباني، والذي شهد فوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف على الغريم الكتالوني.

شارك كارباخال بديلًا لزميله فيديريكو فالفيردي في الشوط الثاني، من فوز ريال مدريد الصعب والغالي بالجولة العاشرة من الليجا، حيث سجل الميرينجي مبكرًا في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق فيرمين لوبيز قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول في الدقيقة 38.

جود بيلينجهام أعاد ريال إلى المقدمة سريعًا بعد 5 دقائق فقط، ليعزز الفريق صدارته لجدول ترتيب الليجا، حيث رفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة.