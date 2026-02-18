Getty Images Sport
ترجمه
مسؤولو مانشستر يونايتد "المحبطون" يندمون على إبرام اتفاق انتقال ماركوس راشفورد إلى برشلونة
راشفورد يزدهر في برشلونة
تجاوز راشفورد مشاكله مع مانشستر يونايتد في برشلونة ولعب دورًا رئيسيًا في فريق فليك. سجل المهاجم 10 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة في 34 مباراة في جميع المسابقات مع العملاق الكتالوني على الرغم من أنه لم يكن الخيار الأول. أعطت إصابات رافينها راشفورد الفرصة لإثارة إعجاب فليك، وقد نال الثناء من مدرب برشلونة على أدائه. قال فليك: "ما يمكنني قوله هو أنه لاعب محترف تمامًا. موقفه وعقليته رائعان. في البداية، كان عليه أن يتكيف قليلاً، لكنه الآن في أفضل مستوياته. أتحدث مع اللاعبين عندما لا يلعبون، وأشرح لهم السبب، وما قاله لي في اليوم الأخير كان: "يا مدرب، لا داعي لأن تخبرني بهذا، الأمر يتعلق بالفريق فقط. علينا الفوز بثلاث نقاط، لا شيء آخر مهم". هذه هي الموقف الصحيح. عقليته رائعة وأنا سعيد جدًا بوجوده هنا".
يُعتقد أن برشلونة حريص على تحويل صفقة إعارة راشفورد إلى صفقة دائمة، وقد أجرى محادثات مع مانشستر يونايتد لمحاولة خفض سعره المطلوب، لكن الشياطين الحمر غير مستعدين للتنازل عندما يتعلق الأمر باللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.
- Getty Images Sport
مانشستر يونايتد محبط بسبب انتقال اللاعب
أصبح مانشستر يونايتد "محبطًا" من الصفقة التي أبرمها مع برشلونة بعد أن شاهد راشفورد يتألق في كاتالونيا، وفقًا لصحيفة The Mirror. يعتقد مسؤولو النادي الآن أن برشلونة قد يحصل على راشفورد بسعر رخيص هذا الصيف، حيث يشعرون أن قيمته تبلغ حاليًا حوالي 50 مليون جنيه إسترليني (57 مليون يورو). كما تم إخطار الشياطين الحمر بأن أندية أخرى تبدي اهتمامًا براشفورد وترغب في التعاقد مع نجم إنجلترا قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية.
كما ترددت تكهنات بأن راشفورد قد يعود إلى مانشستر يونايتد إذا بقي مايكل كاريك مدربًا للفريق، لكن يقال إن المالك المشارك السير جيم راتكليف لا يزال مصممًا على التخلي عن المهاجم وتخفيف عبء راتبه.
ماذا قيل عن راشفورد؟
تحدث راشفورد عن مستقبله في ديسمبر وأعلن بوضوح أنه يريد مواصلة مسيرته في برشلونة بعد نهاية الموسم. وقال لصحيفة "سبورت": "بالطبع ما أريده هو البقاء في برشلونة. هذا هو هدفي النهائي، لكنه ليس السبب الذي يجعلني أتدرب بجد وأبذل قصارى جهدي. الهدف هو الفوز. برشلونة نادٍ كبير ورائع، أنشئ للفوز بالألقاب. أنا أتأقلم جيدًا مع النادي والمدينة. منذ لحظة وصولي، شعرت أن الجميع رحب بي جيدًا. بالنسبة لي، السبب وراء وجودي هنا هو مساعدة الفريق على الفوز بالبطولات. كان الموسم الماضي رائعًا، لكن في الحياة كل شيء يحدث بسرعة كبيرة، والأمور تتغير والهدف هو تكرار النجاحات. أنا مركز تمامًا على هذا. مع الجهاز الفني وزملائي في الفريق، كل شيء رائع، لا يمكنني أن أشكو".
في غضون ذلك، أكد المدير الرياضي لبرشلونة ديكو أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن راشفورد. وقال لـ Cadena SER في ديسمبر: "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ماركوس راشفورد. ليس هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات بشأن المستقبل. نحن سعداء به، راشفورد يقدم لنا الكثير. من الناحية الاستراتيجية، ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن التعاقدات".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث مع راشفورد؟
راشفورد مصاب حالياً في ركبته، لكن من المتوقع أن يعود قريباً، ويأمل أن يواصل أداءه الجيد حتى نهاية الموسم. سيتعين على برشلونة بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم شراء المهاجم أم لا. لكن هذا القرار سيكون صعباً على النادي. لا تزال المشاكل المالية تؤثر على خطط برشلونة في سوق الانتقالات، وقد يحتاج النادي إلى مهاجم جديد إذا غادر روبرت ليفاندوفسكي في الصيف عند انتهاء عقده. كما برزت مشاكل برشلونة الدفاعية في الهزائم الأخيرة أمام أتلتيكو وجيرونا، وقد تجعل تعزيز خط الدفاع أولوية أكبر من الاحتفاظ براشفورد.
إعلان