مسلسلات ولكن كروية | "الحشاشين".. الفرقة الأكثر دموية في الملاعب بقيادة سيرجيو راموس!

تشكيلة لا تقهر من سفاحين كرة القدم!

تسيطر الأعمال الدرامية بشكل كبير على شهر رمضان من كل عام، وتجذب الملايين لمتابعتها على مدار الشهر الكريم، ولأن الفن هو أفضل انعكاس لما يحدث في المجتمع، وجدنا أن الأفكار الواقعية التي تنسج أعمالًا فنية مبهرة، من الممكن أيضًا أن تفرض نفسها وبقوة على ساحة كرة القدم التي تمتلك مجتمعًا خاصًا بها يشبه كثيرًا ما يدور في الواقع.

ولا شك أن المسلسل الأكثر شهرة وإثارة للجدل منذ بداية الماراثون الرمضاني، هو "الحشاشين"، الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز، ويعاونه نخبة من ألمع النجوم، ويحكي قصة حسن الصباح، مؤسس جماعة "الحشاشين"، أخطر الحركات السرية الدموية خلال القرن 11 الميلادي.

ويقدم "جول" سلسلة بعنوان "مسلسلات ولكن كروية"، تقدم وجبة كروية للقراء بها صبغة فنية، وهذه هي الحلقة الأولى عن "الحشاشين"...

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الفرقة الأكثر دموية

يستعرض مسلسل "الحشاشين" قصة واحدة من أكثر الحركات العنيفة في التاريخ، وهو ما يعيد لأذهان عشاق كرة القدم مجموعة من اللاعبين الذين اشتهروا على مدار مسيرتهم بالعنف في الملاعب واللعب بخشونة ضد المنافسين بل وكثيرًا ما تعمدوا إيذاء المنافسين.

وإذا أردنا الوقوف على الفرقة الأعنف في تاريخ كرة القدم، سنكون في حيرة شديدة لاختيار 11 لاعبًا، نظرًا لانتشار هذه الظاهرة في الملاعب العالمية، لكن في المجمل نجحنا في الوقوف على أبرزهم وهم كالتالي..