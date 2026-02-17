مستقبل هاري كين قد تقرر؟ رئيس بايرن ميونيخ يقدم تحديثًا مهمًا بشأن بند الإفراج في عقد المهاجم النجم

بعد انتقاله إلى ألمانيا في عام 2023، عندما غادر توتنهام بصفته أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وقع كين عقدًا مع بايرن ميونيخ حتى عام 2027. وقد تمكن من رفع لعنة الألقاب عنه منذ أن خرج من منطقة الراحة المهنية في وطنه.

مع حصوله على ألقاب كبرى، كانت هناك توقعات بأن كين قد يفتح نفسه لتحدي آخر، حيث يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الثالث والثلاثين في يوليو. تم الكشف عن أن عرضًا بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني (77 مليون دولار) سيكون كافيًا لبدء مفاوضات الانتقال.

ومع ذلك، اتخذ بايرن دائمًا موقفًا مفاده أنه لا ينوي التخلي عن مهاجمه الغزير التهديف رقم 9. فقد سجل كين 126 هدفًا للنادي في 131 مباراة، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي مرتين وحطم عددًا لا يحصى من الأرقام القياسية.