مازال الضباب يُحيط بمستقبل الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، إذ بعدما كان قريبًا من الانتقال إلى جيرونا بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، جاءت الإصابة في السعودية لتصب الماء على النار بشأن تلك المفاوضات، لكن هناك الجديد في الأمر، فما هو؟
بعد الإصابة في السعودية ورسالة ديكو .. الكشف عن تطورات مفاوضات برشلونة وجيرونا حول تير شتيجن
وضع تير شتيجن في برشلونة
بدأ الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن رحلته مع برشلونة في صيف 2014، قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل 12 مليون يورو، ليصبح خلال قرابة عقد من الزمن أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ النادي الكتالوني.
لكن السنوات الأخيرة لم تسر كما أراد، فمع تكرار الإصابات وتراجع المستوى وازدياد الأخطاء، بدأ موقعه يتزعزع داخل الفريق، خصوصًا بعد وصول المدرب هانسي فليك الذي قرر الاعتماد على الحارس الشاب جوان جارسيا كخيار أول لحراسة المرمى هذا الموسم، بعدما ضمه من إسبانيول الصيف الماضي.
ورغم تمسك تير شتيجن بالبقاء في برشلونة ونجاحه مؤخرًا في التعافي من جراحة الظهر التي أجراها في يوليو الماضي، بل ومشاركته في مباراة الكأس أمام جوادالاخارا، فإن رؤية النادي والجهاز الفني تبدو واضحة: جارسيا يبقى هو الحارس الأساسي.
هذا الوضع دفع الحارس الألماني إلى التفكير جديًا في خوض تجربة جديدة تضمن له المشاركة بانتظام، حفاظًا على حظوظه في التواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، خاصة بعد تحذير المدرب يوليان ناجلسمان من أن قلة الدقائق قد تُفقده مكانه في قائمة "المانشافت" التي ستخوض البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
اهتمام جيرونا وتضحية مالية من البارسا
يتحرك جيرونا بقوة في سوق الانتقالات الشتوية لتعويض رحيل حارسه ليفاكوفيتش، واضعًا مارك أندريه تير شتيجن كخيار أول رغم تعقيدات الصفقة. العائق الأكبر يتمثل في راتب الحارس الضخم، مما يجعل الإعارة الحل الأكثر واقعية، بشرط أن يتحمل برشلونة جزءًا كبيرًا من التكلفة أو يقدّم اللاعب تنازلات مالية. ويعتمد جيرونا في رهانه على رغبة تير شتيجن في العودة للمشاركة أساسيًا لضمان مقعده في كأس العالم المقبلة، وهو أمر لا يبدو مضمونًا حاليًا داخل برشلونة في ظل اعتماد هانسي فليك على جوان جارسيا وتألقه المستمر.
كما يمثل القرب الجغرافي بين برشلونة وجيرونا عامل إغراء إضافيًا، إذ يسمح للحارس بالحفاظ على استقراره العائلي دون الانتقال لدوري آخر. وفي المقابل، يبدو برشلونة مستعدًا لمنح تسهيلات مالية كبيرة للتخلص من “الصداع” المرتبط بوضع اللاعب وضغوطه المستمرة للعب، مفضّلًا خسارة مالية آنية مقابل تقليل الضغوط الفنية والإعلامية، بدل انتظار الصيف لبيع عقده بشكل أفضل. في حال تمت الصفقة، فإن ميشيل مدرب جيرونا مستعد لمنح تير شتيجن دور الحارس الأساسي فورًا لدعم الفريق في صراعه داخل الليجا.
انقلاب في السعودية ورسالة مطمئنة من ديكو
الأمور كانت تسير باتجاه انتقال الحارس الألماني إلى جيرونا بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، لكن انقلب الحال فجأة بعد تعرض تير شتيجن لإصابة في السعودية واضطراره لمغادرة المملكة والعودة إلى إسبانيا للخضوع إلى فحوصات طبية عاجلة، وهنا بدأ الحديث عن انهيار الصفقة والخوف من غياب اللاعب طويلًا عن الملاعب من جديد.
هذه الشكوك تبددت تمامًا بعد رسالة المدير الرياضي للنادي الكتالوني، ديكو، حول إصابة تير شتيجن قبل مواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو مساء أمس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي انتهت لصالح زملاء لامين يامال بخماسية نظيفة.
ديكو قال في تصريحات نقلها خبير الانتقالات الإيطالي فابريتسيو رومانو، "تير شتيجن شعر بعدم ارتياح في ركبته، لكنه الآن بخير. نحن سعداء لأن الأمر ليس خطيرًا".
وضع المفاوضات حول تير شتيجن
صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أوضحت اليوم الخميس أن وضع تير شتيجن الصحي لم يؤثر أبدًا على مفاوضات انتقاله إلى جيرونا، حيث مازالت تلك المفاوضات متواصلة بين الناديين لمحاولة التوصل لاتفاق نهائي.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة تحمل العديد من الإيجابيات للاعب، أبرزها اللعب أساسيًا مما يحافظ له على فرصة التواجد مع منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، بجانب قرب مدينة جيرونا من برشلونة مما يمنحه فرصة أفضل للتوازن بين حياته المهنية والأسرية، حيث تمثل رؤية أطفاله باستمرار أولوية كبيرة بالنسبة له.
وأوضحت موندو ديبورتيفو أن الأمر يتوقف حاليًا على موافقة اللاعب نفسه على تلك الخطوة، حيث لم يتخذ قراره بعد ومازال يُقيم جميع الخيارات خاصة خيار البقاء في كتالونيا والقتال على فرصه للعب، رغم أنها تبدو معدومة نظرًا لحالة التألق المذهلة التي يعيشها الحارس جوان جارسيا.
وأتمت الصحيفة تقريرها بأن المهم والمؤكد أن الإصابة الأخيرة لا تُشكل عائقًا في المفاوضات بين برشلونة وجيرونا، وهو ما منح الفريقين شعورًا كبيرًا بالارتياح بعد القلق الكبير عقب الإعلان عن الإصابة وخروج اللاعب من قائمة كأس السوبر.
مشوار نادي برشلونة في الموسم الحالي 2025-2026
يواصل برشلونة تألقه في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك؛ خاصة في مسابقة الدوري الإسباني.
و"يتصدر" برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة من 16 انتصارًا وتعادلًا في 19 مباراة؛ وبفارق 4 نقاط عن نادي ريال مدريد، صاحب "المركز الثاني".
أيضًا.. تأهل العملاق الكتالوني إلى دور ثمن النهائي، من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2025-2026؛ وقد تأهل مساء أمس إلى نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية بفوزه العريض على أتلتيك بيلباو بخمسة أهداف دون رد، وينتظر الفائز بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
وبمسابقة دوري أبطال أوروبا.. يُعاني نادي برشلونة نسبيًا؛ حيث يحتل "المركز الخامس عشر" برصيد 10 نقاط، وذلك بعد مرور 6 جولات من مرحلة الدوري.
ويحتاج برشلونة الفوز في آخر جولتين؛ من أجل تعزيز فرصته في التأهُل الأوروبي المباشر إلى دور ثمن النهائي، دون الاضطرار إلى خوض "الملحق".