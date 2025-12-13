Robert LewandowskiGetty Images
Bour Han Amoussa و علي سمير

الرحيل أم البقاء؟ روبرت ليفاندوفسكي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله في برشلونة

النجم البولندي المخضرم قد يُغير من خطط برشلونة في السوق

مع اقتراب السنة الأخيرة من عقده مع نادي برشلونة، يطرح روبرت ليفاندوفسكي سؤالاً مهماً على النادي: هل سيبقى أم سيختار أن يطوي هذه الصفحة؟ 

وعلى الرغم من بلوغه 37 عاماً، لا يزال المهاجم البولندي يترك بصمة واضحة بفضل فعاليته وتأثيره على اللعب. لم تؤثر أدائه، الذي تخللته بعض الإصابات الطفيفة، على طموحه. بين دور ثانوي ومغامرات جديدة أو التقاعد، على روبرت ليفاندوفسكي أن يقرر مستقبله الآن، في حين تتوقع إدارة برشلونة بالفعل خليفة مهاجمها الشهير.

  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    نصف موسم قوي على الرغم من التقلبات

    على الرغم من إصابتين عضليتين طفيفتين، غاب روبرت ليفاندوفسكي عن أربع مباريات فقط في جميع المسابقات خلال النصف الأول من الموسم. مع 8 أهداف و2 تمريرات حاسمة في 17 مباراة، يظل ليفاندوفسكي أحد أفضل هدافي برشلونة، حيث يتفوق عليه فقط فيران توريس بـ13 هدفًا. 

    ومع ذلك، لا يزال وقت لعبه محدودًا: غالبًا ما يتم استبداله بعد ساعة من اللعب، ولم يتجاوز روبرت ليفاندوفسكي بعد 1000 دقيقة على أرض الملعب، وهي حالة توقعها هانز فليك منذ بداية الموسم بسبب عمره وضرورة الاستعداد للمستقبل.

    وبالتالي، يواجه المهاجم البولندي ثلاثة خيارات: تمديد عقده لموسم واحد في دور ثانوي، أو الانطلاق نحو تجارب جديدة، أو التفكير في الاعتزال، مع مواصلة سعيه لتأهيل بولندا لكأس العالم خلال مباريات الملحق في مارس، وفقًا لبرنامج "إل شيرينجيتو".

     روبرت ليفاندوفسكي، حتى في نهاية مسيرته، لا يزال لاعبًا حاسمًا لفريق برشلونة، وقد يؤثر اختياره على استراتيجية النادي للموسم القادم 2026-2027.

  • FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    روبرت ليفاندوفسكي يريد الاستمرار مع برشلونة

    وفقًا لـ"إلل شيرينجيتو" ومعلومات من "فوت ميركاتو" يميل روبرت ليفاندوفسكي إلى الخيار الأول: البقاء في برشلونة لموسم إضافي.

     ويبدو أن المهاجم السابق لبايرن ميونخ مستعد لقبول "تنازلات كبيرة في الراتب" من أجل تمديد مغامرته في كاتالونيا. ويوضح خوسيه ألفاريز، في البرنامج التلفزيوني: "يريد التحدث إلى برشلونة، ليقول إنه يريد البقاء، براتب أقل بالطبع، أقل بكثير". إدراكًا منه للقيود المالية التي يواجهها النادي وراتبه الحالي البالغ 26 مليون يورو سنويًا، يبدو روبرت ليفاندوفسكي مستعدًا لتعديل مطالبه من أجل الاستمرار في اللعب بقميص النادي الكتالوني.

    يرافق رغبة ليفاندوفسكي هذا ارتباطه بالمدينة وعائلته. وفقًا لخوسيه ألفاريز، "إنه سعيد في برشلونة، وكذلك عائلته. زوجته لديها أعمال هنا. الجميع سعداء. لذا فهو مستعد للتحدث مع الإدارة، والاستماع إليها، والتعبير عن استعداده لمواصلة المغامرة بشروط اقتصادية أقل". 

    وبذلك، يبرز البولندي رغبته في الاستقرار والتزامه تجاه النادي، حتى لو بقيت بعض الأسئلة مطروحة حول مستوى التنازلات التي هو مستعد لتقديمها وموقف برشلونة النهائي بشأن تمديد عقده.

  • FBL-ESP-LIGA-CELTA-BARCELONAAFP

    ليفاندوفسكي يقلب خطط برشلونة في سوق الانتقالات

    إذا أراد روبرت ليفاندوفسكي البقاء، يجب على برشلونة أيضًا الاستعداد للمستقبل. يبحث النادي الكتالوني بالفعل عن خليفة محتمل، مع مراعاة القيود المالية والرياضية للموسم المقبل. لذا، يظل روبرت ليفاندوفسكي في قلب معادلة حساسة: قد يكون دوره على أرض الملعب أكثر جزئية، لكن قيمته الرمزية والرياضية لا تزال كبيرة.

    قد يؤثر قرار روبرت ليفاندوفسكي أيضًا على تجنيد وتناوب مهاجمي برشلونة لعام 2026. يجب على النادي أن يوازن بين الاحتفاظ بلاعب متمرس وفعال، وإعداد الانتقال إلى جيل أصغر سناً.

     بالنسبة للبولندي المخضرم، يبدو أن تمديد عقده لموسم واحد مع قبول دور أقل أهمية هو الخيار المفضل، لكن كل شيء سيتوقف على المناقشات مع الإدارة والشروط الاقتصادية التي سيتم التفاوض عليها، وفقاً لتوضيحات خوسيه ألفاريز.

  • انتهاء فرص ميلان

    نادي ميلان الإيطالي برز كأحد أهم الخيارات المحتملة لضم ليفاندوفسكي، وقيل في إيطاليا، إن زلاتان إبراهيموفيتش بدوره في إدارة الروسونيري يضغط لضم اللاعب بنفسه.

    ولكن وفقًا للمعطيات الحالية، يبدو أن ميلان سيكون عليه البحث عن خيارات أخرى، بعد ضياع فرصة التعاقد مع ليفاندوفسكي كمهاجم خبير متمرس يمتلك حاسة تهديفية استثنائية.

    وبالنسبة لبرشلونة، ظهرت احتمالات بإمكانية التحرك نحو خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى إيتا إيونج لاعب ليفانتي المتألق في الدوري الإسباني هذا الموسم.

    ومع تفضيل ليفاندوفسكي للبقاء على الرحيل، قد يضطر النادي إلى تأجيل فكرة التعاقد مع مهاجم جديد إلى أجل غير مسمى.

الدوري الإسباني
