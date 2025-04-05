بيرشكوت "الذبيح" يواصل السقوط .. الصحفي والغامدي في انتظار عرض أوروبي للهروب من دكة الاتحاد!

بيرشكوت ينقض عهده مع الجماهير..

مباراة تحصيل حاصل، حصد فيها بيرشكوت خسارة جديدة أمام سيركل بروج بنتيجة (1-2)، بمشاركة الثنائي السعودي مروان الصحفي وفيصل الغامدي، في لقاء الجولة الثانية من تصفيات الهبوط في مسابقة الدوري البلجيكي، بموسم 2024-25.

وأحرز سيركل بروج ثنائيته عن طريق ثيبو سوميرس ولوكاس بيرين في الدقيقتين 10 و90+5، فيما وقع دايشاون ريدان على هدف بيرشكوت الوحيد في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وتجمد رصيد بيرشكوت عند 18 نقطة، في المركز الأخير من جدول مجموعة الهبوط، بإجمالي نقاطه في مرحلة الدوري وأولى جولتين من تصفيات الهبوط، فيما واصل سيركل بروج صراعه على انتزاع المركز الأول في التصفيات، والذي سيضمن بقاءه رسميًا في الدوري البلجيكي.