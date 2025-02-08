لايتون أورينت ومانشستر سيتي .. هدف أسطوري يمنح ريال مدريد الأنباء السارة ومرموش لم يصل بعد!

انتصار صعب ومستوى مُقلق

بعد السقوط 5/1 أمام آرسنال، جاءت فرصة لمانشستر سيتي لاستعادة الثقة من جديد أمام خصمه المغمور لايتون أورينت في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، وبدلًا من ذلك ظهرت عيوب الفريق وآثار تراجعه بأسوأ شكل ممكن.

نعم فاز سيتي بصعوبة بهدفين مقابل هدف، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل، لأن الضيوف ظهروا بصورة متواضعة للغاية وكانوا على وشك توديع البطولة بشكل مبكر للغاية.

جيمي دونلي سدد كرة من منتصف الملعب في وقت مبكر من الشوط الأول، لتسكن شباك ستيفان أورتيجا الذي وضعها في مرماه، ليسجل أحد أجمل أهداف هذا الموسم.

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لايتون أورينت ظهر وكأنه سيمنحنا واحدة من كبرى مفاجآت الكؤوس، ولكن كرة طائشة سددها ريكو لويس في زميله عبد القادر خوسانوف بالدقيقة 56 منحت سيتي التعادل، قبل أن يسجل كيفين دي بروينه هدف الفوز القاتل بالدقيقة 79 هدف.

المباراة لم تكن قمة أو أمام أحد الكبار، ولكن هناك العديد من الجوانب الهامة التي يجب التحدث عنها، أهمها ما قدمه الثنائي عمر مرموش ونيكو جونزاليس، وكذلك جرس الإنذار الذي تلقاه بيب جوارديولا قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال الثلاثاء المقبل.