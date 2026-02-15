Goal.com
"مرحبًا بالأساطير" .. ظهور باجيو وأدريانو في قمة إنتر ويوفنتوس

تكريم من إنتر قبل الديربي

روبرتو باجيو في سان سيرو، هذه المرة بصفته ضيف شرف، بعد أن أضفى مجداً على تاريخ ملعب ميلانو مرات عديدة خلال مسيرته الرائعة كلاعب.

وقد استقبلت الجماهير والمشجعون في ملعب مياتزا النجم السابق بالتصفيق. وحضر هو أيضًا ديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس، المباراة الكبيرة يوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي، والتي انتهت بانتصار مثير للنيراتزوري على البيانكونيري بنتيجة 3-2.

إلى جانب باجيو، هناك أيضًا نجم قديم آخر في كرة القدم الإيطالية ونادي إنتر: أدريانو، الذي حضر أيضًا إلى سان سيرو في ما كان يومًا ما ملعبه الكروي.

  • باجيو يحصل على جائزة

    نزل باجيو إلى الملعب خلال الاستعدادات لمباراة إنتر يوفنتوس، حيث تلقى جائزة: قميص إنتر مؤطر عليه اسمه على الظهر ورقم 10. وهو الرقم الذي ميز اللاعب السابق طوال مسيرته.

  • بيان من النيراتزوري

    أعلن نادي إنتر نفسه عن حضور باجيو في الليلة السابقة، وكذلك حضور أدريانو: "اثنان من أساطير النيرازوري على عشب سان سيرو: روبرتو باجيو وأدريانو، اثنان من الأبطال الرائعين والمحبوبين. Betsson.sport، الراعي الرسمي لمباراة إنتر-يوفنتوس، سيثري فترة ما قبل المباراة بسلسلة من الفعاليات التي سيكون فيها البطلان بطلين رئيسيين، حيث سيحظى بعض المشجعين المحظوظين بفرصة مقابلتهما والمشاركة في الأنشطة المقررة. من قاعات الضيافة إلى ملعب مياتزا، ستكون هناك عدة لحظات ستشرك جماهير سان سيرو: أربعة مشجعين - من بين أولئك الذين سيدخلون الملعب قبل الساعة 19:15 - سيحظون بفرصة النزول إلى الملعب، بقيادة أدريانو وباجيو، للمشاركة في مباراة ستنتهي بتبرع من Betsson.الرياضة إلى الجمعية التي تدير فريق كرة القدم البارالمبي والتجريبي لإنتر سبيشال، ASD Sporting 4E.

    ستكون اللحظة الأكثر تأثيرًا من الناحية العاطفية قبل بدء المباراة، عندما يطلق روبرتو باجيو وأدريانو فعالية مباشرة مذهلة. سيحظى اثنان من المشجعين بتجربة غير مسبوقة: سيتم اصطحابهما إلى المقصورة الأرضية لمتابعة المباراة بأكملها جنبًا إلى جنب مع الأسطورتين، بينما سيحصل اثنان آخران من المشجعين على قميص إنتر موقّع.

  • باجيو في إنتر

    يعتبر باجيو أسطورة كرة القدم الإيطالية، وهذا أمر طبيعي. لكنه أسطورة أيضاً في تاريخ إنتر ميلان، على الرغم من أن تجربته في النادي النيرازوري تخللتها بعض لحظات السعادة والكثير من لحظات الحزن.

    ارتدى الساحر السابق قميص إنتر من 1998 إلى 2000، أي في أواخر التسعينيات: كان الموسم الأول هو الموسم الشهير الذي شهد أربعة مدربين، والثاني كان موسم الخلافات مع مارسيلو ليبي. 

    مع اللمسة الأخيرة المتمثلة في ثنائية بارما في مباراة فاصلة في فيرونا، والتي سمحت للنادي النيرازوري بالوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

  • أدريانو أيضًا في سان سيرو

    كانت تجربة أدريانو في إنتر أطول بكثير، على الرغم من أنها كانت مليئة باللحظات المثيرة للجدل: استقطبه النادي من فلامنغو في عام 2001، ثم تركه يرحل في عام 2009. وفيما بين ذلك، تم إعارته إلى فيورنتينا وبارما وسان باولو.

    "كأن الوقت لم يمر أبدًا"، كتب إنتر على X في إشارة إلى حضور كل من باجيو وأدريانو. وربما كان هناك من صعب عليه كبح دموعه في سان سيرو.

