Richard Mills و علي سمير

أصيبت بالفيروس بعدها بيومين .. صحفية عن دييجو كوستا: قام بالكحة عمدًا في وجهي خلال جائحة كورونا!

واقعة غريبة للمهاجم الإسباني بعد إحدى المواجهات أمام ليفربول

ادعت مراسلة صحفية أن نجم تشيلسي السابق دييجو كوستا سعل في وجهها خلال مقابلة في بداية جائحة كوفيد-19.

 وكانت هيلين هندريكس تؤدي مهامها الإعلامية خلال مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في مارس 2020، حيث تواجد كوستا بالنادي الإسباني في ذلك الوقت. 

وبعد انتهاء المباراة، قام كوستا بفعل لن تنساه المراسلة البالغة من العمر 45 عامًا أبدًا، وخرجت للحديث عنه بعد سنوات من وقوعه.

  • مسيرة مليئة بالجدل

    استمتع كوستا بمسيرة مهنية لامعة امتدت على مدى عقدين من الزمن. خلال تلك الفترة، لعب لعدة فرق كان أبرزها تشيلسي وولفرهامبتون وبوتافوجو وسيلتا فيجو وغيرها. 

    وعلى الرغم من كل إنجازاته في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أن الجدل لم يبتعد أبدًا عن اللاعب الإسباني.

    وخلال فترة وجوده في إنجلترا، تلقى عدة تهم بالسلوك العنيف من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث شملت بعض هذه التهم ركل وضرب لاعبي الفريق المنافس على الرأس. في الواقع، وصفت صحيفة ""ليكيب" الفرنسية، عبر "موندو ديبورتيفو"، اللاعب البرازيلي المولد بأنه "أكثر لاعب كرة قدم مكروه" في ديسمبر 2015، بناءً على سلوكه الاستفزازي والعنيف. 

    كوستا يدافع عن نفسه

    خلال فترة لعبه مع تشيلسي (2014-2017)، دافع أسطورة أرسنال تييري هنري عن المهاجم، قائلاً إن كوستا كان دائماً يتصرف بمرح - خارج الملعب على الأقل. اعترف لاعب ريال بلد الوليد السابق أنه يرتكب أخطاء مثل أي شخص آخر، لكنه يحظى دائماً باحترام زملائه في الفريق.

    وقال لـ "سكاي سبورتس" "أينما لعبت، زملائي في الفريق الذين يعرفونني، والأشخاص الذين قابلتهم ما زالوا يحبونني لأنهم يعرفون حقيقتي. أحيانًا يكتسب الناس سمعة سيئة لأن الصحافة ووسائل الإعلام تتحدث عنهم كما لو أنهم ارتكبوا أفعالًا سيئة دون معرفة كل الحقائق. غالبًا ما يقول الناس إن شخصًا ما سيئ، ومن يستمع إليهم يتفق معهم. سيؤلمني أكثر بكثير إذا أخبر أحد زملائي في الفريق الصحافة أو أي شخص آخر أنني شخص سيئ. ولكني لست كذلك، أرتكب الأخطاء مثل أي شخص آخر".

  • صحفية تكشف عن واقعة غريبة

    في مارس 2020، التقت هيلين هندريكس مع كوستا بعد أن أطاح أتلتيكو بليفربول من دوري أبطال أوروبا في أنفيلد في آخر مباراة أقيمت قبل أن تدخل كرة القدم والمملكة المتحدة في حالة إغلاق بسبب كوفيد-19. 

    كانت هيلين تعمل في التلفزيون الهولندي في وقت كانت فيه البلادقد دخلت بالفعل في حالة إغلاق. الآن، ادعت أن كوستا اقترب منها ومن فريقها وسعل في وجوههم بعد مباراة الدور الـ16.

    وفي حديثها مع بودكاست HNM، قالت: "في النهاية، من بين جميع الأشخاص الذين كانوا في ذلك الملعب، توفي 41 شخصًا بسبب كوفيد-19 بتلك الفترة. أولاً، كان هناك فيرجيل فان ديك وتحدثت معه، ثم دييجو كوستا. هل تعرفون ماذا فعل كوستا؟ لقد اقترب مني وقام بالكحة والسعال عمدًا في وجه الجميع. أنا لا أغضب بسهولة، لكنني أردت أن أركض وراءه وأقول له: "ماذا تفعل بي؟"

    لقد سعل في وجهي بالفعل. لكن بسبب الاتصال بهولندا، كنت مربوطة بسلك وكنت أتبعه وأسير خلفه، فسقطت الكاميرا بأكملها. لم أكن أعرف ماذا يحدث لي، اعتقدت أن هذا أمر شائن للغاية".

    الأنظار تتجه إلى كوستا

    ادعت هندريكس أنها أصيبت بفيروس كوفيد-19 بعد يومين فقط من هذه الأحداث. ومع ذلك، تمكنت من التعافي من الفيروس ومواصلة عملها. 

    وبالمناسبة، قد يتعرض كوستا، 37 عامًا، لضغوط للرد على هذا الحادث، لكنه لم يرد حتى الآن لإثبات هذه الواقعة أو نفيها بعد تصريحات الصحفية التي أعربت عن غضبها من تصرفاته. 

    ولعب مهاجم براجا السابق آخر مباراة له مع جريميو في أواخر عام 2024، وعلى الرغم من أنه لم يعلن اعتزاله، إلا أنه ابتعد عن الملاعب لأكثر من عام.

