لتدعيم دفاعه .. الهلال يقترب من حسم صفقة محلية قوية

وفي هذا السياق.. أعلنت إذاعة "يو إف إم" مساء اليوم الخميس، اقتراب نادي الهلال من التعاقد مع جهاد ذكري، قلب دفاع فريق القادسية الأول لكرة القدم.

الإذاعة كشفت عن أن الفترة الماضية، شهدت مفاوضات مكثفة بين الهلال والقادسية؛ أسفرت عن اقتراب إتمام صفقة ذكري البالغ من العمر 24 سنة، بشكلٍ رسمي.

وأشارت الإذاعة إلى أن المدافع الدولي الشاب، من المقرر أن ينتقل إلى صفوف الزعيم الهلالي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".