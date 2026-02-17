مدير أعمال كريستيانو رونالدو، خورخي جيسوس، يقول إن الهلال يتمتع بـ"قوة اقتصادية أكبر" من النصر

قال يسوع: "لقد كنت بالفعل في الهلال. كنت في الجانب الآخر، لذا أعرف كيف يكون ذلك. لقد استفدت بالفعل من ذلك. لديهم قوة اقتصادية أكبر. عندما كنت هناك، استفدت كمدرب. هذا أمر طبيعي. النصر، بموارده المختلفة، عليه أن ينافس على المراكز الأولى. علينا أن نستمر في أن نكون أقوياء.

"لهذا السبب تم تعييني، لتقليص الفارق بين الهلال والنصر، من حيث الألقاب والنقاط. وهذا ما نقوم به. لدينا ثقة كبيرة في هيكلية النصر، وهي هيكلية تنجح شيئًا فشيئًا في تحقيق التوازن داخل المجموعة. ولكن ليس فقط مجموعة اللاعبين الذين يلعبون، بل أيضًا مجموعة خارج الملعب، فريق يدرك الصعوبات، فريق يعلم أنه سيواجه خصومًا يتمتعون بقوة اقتصادية أكبر، وليس بقوة رياضية".

رفضت الدوري السعودي للمحترفين ادعاءات رونالدو بأن منافسي النصر يتلقون معاملة تفضيلية، قائلة في بيان رسمي: "الدوري السعودي للمحترفين مبني على مبدأ بسيط: كل نادٍ يعمل بشكل مستقل وفقًا للقواعد نفسها.

"الأندية لها مجالس إدارتها الخاصة، ومسؤولوها التنفيذيون، وقيادتها الكروية. القرارات المتعلقة بالتعاقدات والإنفاق والاستراتيجية تقع على عاتق تلك الأندية، ضمن إطار مالي مصمم لضمان الاستدامة والتوازن التنافسي. هذا الإطار ينطبق بالتساوي على جميع أندية الدوري.

لقد انخرط كريستيانو بشكل كامل مع النصر منذ وصوله ولعب دورًا مهمًا في نمو النادي وطموحاته. مثل أي منافس من النخبة، يريد الفوز. لكن لا يوجد فرد - مهما كان مهمًا - يحدد القرارات خارج ناديه".