مدرب ويجان يكشف عن مكالمة هاتفية مع مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي
ويجان يتطلع إلى تحقيق مفاجأة كبيرة
يهدف ويجان إلى الفوز على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع عندما يلتقي مع أرسنال في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن عليه أن يفعل ذلك بدون مدربه الدائم. تم تعيين ويلان كمدرب مؤقت بعد إقالة رايان لوي عقب الهزيمة الساحقة 6-1 أمام بيتربورو يونايتد. يحتل لاتيكس حالياً المركز الثالث من القاع في دوري الدرجة الأولى، وفاز بسبع مباريات فقط من أصل 30 مباراة خاضها حتى الآن.
كشف ويلان الآن أنه تحدث مع مدرب برينتفورد كيث أندروز، بعد أن لعب إلى جانب مدرب البيز خلال مسيرته الدولية مع منتخب جمهورية أيرلندا. يحتل برينتفورد حالياً المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق خمس نقاط فقط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع، ويعترف ويلان أن "أول شيء" فعله كان التحدث إلى زميله القديم.
وبالطبع، تعادل برينتفورد مع أرسنال 1-1 في منتصف الأسبوع، مما شكل ضربة قوية لفرص الغانرز في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلان يطلب المشورة
قال ويلان في بودكاست Off The Ball: "هذا أول شيء قمت به هذا الصباح. خاصة مع وجوده هو و[زميله السابق في المنتخب الأيرلندي، والمدرب الحالي لفريق برينتفورد] ستيفن رايس في الملعب - نحن جميعًا نسير في نفس الاتجاه".
وعن عمل أندروز في برينتفورد، قال: "[لقد كان] أمرًا لا يصدق.
أعتقد أنه كان أحد المرشحين المفضلين للطرد [قبل بداية الموسم]. من الواضح أن هناك الكثير من التغييرات في برينتفورد، سواء على مستوى اللاعبين أو الموظفين، وقد أتى ليجمع شتات الفريق كما فعل، وكان بمثابة نسمة من الهواء النقي.
"وليس فقط بالنسبة لي، بل بالنسبة لأي مدرب شاب الآن، فأنت تنظر إلى كيث الآن على أنه شخص يتقدم إلى الأمام لتحاول اكتساب الخبرة منه، لتحاول تعلم كل ما يمكنك تعلمه منه، لأن ما فعله وكيف قدم نفسه أمام كاميرات التلفزيون أمر لا يصدق.
"إنه يجعلنا جميعًا فخورين به."
أرتاتا جاهز للاختبار
تعادل أرسنال مع برينتفورد في آخر مباراة له، لكن المدرب ميكيل أرتيتا يؤكد أن فريقه سيكون جاهزًا لمواجهة الكأس القادمة.
وقال للصحفيين: "نلعب كل ثلاثة أيام في مسابقات مختلفة، لذا نحن معتادون على ذلك. لذا سنراجع مباراة [برينتفورد]، ونستخلص الإيجابيات، ونستفيد من الدروس التي تعلمناها بالتأكيد والتي يجب أن نحسنها، ونعود يوم الأحد مرة أخرى بنشاط وحيوية كاملة للفوز بالمباراة.
إنها فرصة أخرى للفريق، مع مسابقة أخرى، وتاريخنا مع تلك المسابقة مذهل. سنلعب على أرضنا مرة أخرى. أنا متحمس جدًا للتعافي والعودة مرة أخرى".
لم يفز أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي منذ 2020، وهو أمر يعرف أرتاتا أن الغانرز بحاجة إلى إصلاحه.
وأضاف: "لم نكن جيدين بما يكفي في ذلك اليوم، وعندما تشارك في مسابقة، عليك أن تكون ممتازًا في ذلك اليوم، والباقي، القميص الذي ترتديه، أو الشارة التي ترتديها، لا علاقة له بالأمر. لذا سيتعين علينا إثبات ذلك مرة أخرى أمام ويجان يوم الأحد".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيلعب أرسنال ضد ويجان يوم السبت. ثم يواجه الغانرز فريق وولفز عند عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما سيواجه لاتيكس فريق لوتون.
فاز كل من أرسنال وويجان بالبطولة في السابق، لكن مسارهما تباعد إلى حد ما منذ فوزهما في ويمبلي.
