مدرب ليفربول آرني سلوت يكشف عن آخر مستجدات مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي قبل انتهاء صلاحيته في الصيف

كان يبدو أن كوناتي مقدر له الانتقال إلى ريال مدريد، لكن التقارير أفادت أن النادي الأبيض فقد اهتمامه بالمدافع في وقت سابق من هذا الموسم بسبب تراجع مستواه. سُئل سلوت عن الموقف وأوضحت ما يريد أن يحدث. وقال للصحفيين: "نحن في محادثات معه، وهذا يوضح لكم ما نريد. من الواضح أننا نرغب في بقائه، لكن المفاوضات لا تزال جارية، لذا دعونا نرى إلى أين ستؤدي. ما كنا لنخوض مفاوضات لو لم نرغب في بقائه.

"لقد قدم إيبو أداءً جيدًا للغاية مؤخرًا. قدم العديد من المباريات الجيدة في وقت سابق من الموسم، لكنه كان أيضًا أحد أسباب استقبالنا لهدف. كان أداؤه العام جيدًا، لكن خطأً بسيطًا ارتكبه أدى على الفور إلى هدف، لذا تم الحكم عليه بشكل مختلف. لكنه يقدم شراكة جيدة للغاية مع فيرجيل منذ أن جئت إلى هنا، ومثل فيرجيل، كان دائمًا في حالة بدنية جيدة. لا سمح الله. هذان اللاعبان مهمان جدًا لنا، ليس فقط بسبب جودتهما، ولكن أيضًا بسبب قلة الخيارات المتاحة لدينا في الخلف".