مدرب ليفربول آرني سلوت يكشف عن آخر مستجدات مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي قبل انتهاء صلاحيته في الصيف
كوناتي يواجه مستقبلاً غامضاً
لا يزال مستقبل كوناتي غير مؤكد مع اقتراب انتهاء عقده مع ليفربول. عانى المدافع من موسم صعب في ليفربول، لكنه أبهر الجميع مؤخرًا منذ عودته من إجازة خاصة عقب وفاة والده. سجل كوناتي هدفًا في أول مباراة له بعد عودته ضد نيوكاسل، لكنه اعترف بأنها كانت فترة صعبة عليه وعلى عائلته. وقال لـ TNT Sports: "بالتأكيد، أنا سعيد جدًا، ولا أجد الكلمات التي تصف ما أشعر به الآن لأن الأسبوعين الماضيين كانا صعبين جدًا عليّ وعلى عائلتي. هذا جزء من الحياة. من الصعب تقبل ذلك، لكن ليس لدينا خيار آخر. رأيت أن الفريق لديه بعض اللاعبين المصابين. قال لي المدير في المكالمة أن آخذ وقتي، وأنه لا داعي للتسرع في العودة. في هذه الحالة، أعتقد أنه كان من المهم بالنسبة لي أن أعود وأساعد الفريق. أعتقد أن هذا ما فعلته اليوم مع الفريق، مع أنفيلد، كانت الأجواء رائعة اليوم، وهذا ما نحتاجه حتى نهاية الموسم".
سلوت يتحدث عن مستقبل كوناتي
كان يبدو أن كوناتي مقدر له الانتقال إلى ريال مدريد، لكن التقارير أفادت أن النادي الأبيض فقد اهتمامه بالمدافع في وقت سابق من هذا الموسم بسبب تراجع مستواه. سُئل سلوت عن الموقف وأوضحت ما يريد أن يحدث. وقال للصحفيين: "نحن في محادثات معه، وهذا يوضح لكم ما نريد. من الواضح أننا نرغب في بقائه، لكن المفاوضات لا تزال جارية، لذا دعونا نرى إلى أين ستؤدي. ما كنا لنخوض مفاوضات لو لم نرغب في بقائه.
"لقد قدم إيبو أداءً جيدًا للغاية مؤخرًا. قدم العديد من المباريات الجيدة في وقت سابق من الموسم، لكنه كان أيضًا أحد أسباب استقبالنا لهدف. كان أداؤه العام جيدًا، لكن خطأً بسيطًا ارتكبه أدى على الفور إلى هدف، لذا تم الحكم عليه بشكل مختلف. لكنه يقدم شراكة جيدة للغاية مع فيرجيل منذ أن جئت إلى هنا، ومثل فيرجيل، كان دائمًا في حالة بدنية جيدة. لا سمح الله. هذان اللاعبان مهمان جدًا لنا، ليس فقط بسبب جودتهما، ولكن أيضًا بسبب قلة الخيارات المتاحة لدينا في الخلف".
فان ديك يحث كوناتي على البقاء
كما حث قائد الفريق فيرجيل ديك كوناتي على البقاء في ليفربول. وقال: "نحن أصدقاء، ونتحدث عن كل شيء. إنها عملية، ولنرى ما ستسفر عنه. الأمر ليس بهذه السهولة أبدًا. لقد رأينا ذلك في وضعي العام الماضي، لذا ليس من السهل أبدًا أن نقول ببساطة 'لننجز الأمر'. من الواضح أنني أريده أن يبقى. إنه شخصية مهمة على أرض الملعب. هذا ما يراه الجميع، ولكنه أيضًا أحد القادة خارج الملعب. إنه لاعب رائع، وفي نظري، مدافع عالمي المستوى. لا يمكنني فعل الكثير، ولكن الأمر بيد النادي ووكلائه ونفسه، لذا لننتظر ونرى ما سيحدث، ولكن ليس لدي أي تأثير على ذلك".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيتعين على المشجعين الانتظار لمعرفة ما إذا كان كوناتي سيقرر البقاء في ليفربول أم الانتقال إلى نادٍ آخر. وقد اتخذ ليفربول بالفعل خطوات لتعزيز دفاعه للموسم المقبل من خلال الاتفاق على التعاقد مع جيريمي جاكيه من رين. في غضون ذلك، من المقرر أن يعود فريق سلوت إلى الملاعب يوم السبت لمواجهة برايتون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
