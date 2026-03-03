مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب "لا يستمتع" بدوره في ريد بول وقد يغادر هذا الصيف

تولى كلوب منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في ريد بول في 1 يناير 2025، مستفيدًا من شهرته الأسطورية في أنفيلد. ومع ذلك، بعد أربعة عشر شهرًا فقط من توليه المنصب، انتهت فترة الشهر العسل. زعمت صحيفة Salzburger Nachrichten النمساوية اليومية مؤخرًا وجود خلافات كبيرة بين المديرين التنفيذيين لشركة مشروبات الطاقة والمدرب الألماني البالغ من العمر 58 عامًا.

ويُقال إن السبب الرئيسي وراء تدهور هذه العلاقة هو الأداء الضعيف للأندية الرائدة التابعة للعلامة التجارية. يحتل نادي RB Leipzig حاليًا المركز الخامس في الدوري الألماني، بفارق 19 نقطة عن بايرن ميونيخ. وتعد هذه المعاناة المحلية مقلقة بالنظر إلى جدول المباريات الخفيف بعد غياب النادي عن المسابقات الأوروبية. علاوة على ذلك، واجه كلوب انتقادات شديدة لتنظيمه تعيين المدير الفني أولي فيرنر. الوضع قاتم بنفس القدر في النمسا، حيث تعرض RB سالزبورغ لإقصاء غير متوقع خلال مرحلة الدوري الأوروبي، مما زاد من عدم الاستقرار بسبب الافتقار إلى الاستمرارية الإدارية التي تُعزى مباشرة إلى إهمال كلوب.