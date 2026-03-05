Met Police/Getty
مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز يُمنع من القيادة لمدة ستة أشهر بعد حادث تورطت فيه سيارته من طراز BMW في منطقة السرعة المحددة بـ 20 ميلاً في الساعة
غلاسنر يُقبض عليه بسبب السرعة الزائدة في جنوب لندن
وقع آخر حادث للمدرب النمساوي في يوليو 2025 بينما كان غلاسنر يقود سيارته في بيرموندسي، جنوب لندن. تم تسجيله بواسطة كاميرا مراقبة السرعة وهو يقود سيارته في شارع أولد كنت رود قبل الساعة 7:30 صباحًا بقليل.
كان مزاج غلاسنر سيئًا بالفعل في ذلك الوقت، حيث علم بالاس قبل ثلاثة أيام فقط، بعد فوزه التاريخي على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025، أنه تم تخفيض تصنيفه من الدوري الأوروبي إلى دوري المؤتمرات.
مدير القصر قبل الحظر دون جلسة استماع في المحكمة
الرجل البالغ من العمر 51 عامًا، عندما كتب إلى محكمة ويلسدن الجزئية، أقر بذنبه في تجاوز السرعة المحددة بـ 29 ميلًا في الساعة في منطقة تبلغ السرعة المحددة فيها 20 ميلًا في الساعة في 27 يناير. ووافق على فرض حظر عليه دون عقد جلسة استماع علنية عندما أرسل رسالة ثانية في 16 فبراير. وتعهد بعدم مخالفة القانون مرة أخرى ولم يحاول إقناع السلطات بإعفائه من الحرمان من القيادة.
كتب غلاسنر: "أقبل المسؤولية الكاملة عن أفعالي وأدرك خطورة هذا الأمر. لقد اتخذت خطوات لضمان عدم تكرار ذلك. نظرًا لطبيعة دوري، سأحرص على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة".
لماذا تم منع غلاسنر من القيادة
كان مدرب فريق إيجلز معرضًا لحظر تلقائي بسبب مخالفات سابقة على رخصته. حاول غلاسنر في البداية دفع غرامة لتسوية الأمر، لكن شرطة العاصمة أوضحت أنها ستقوم بملاحقته قضائيًا بتهمة السرعة الزائدة. وقام قاضي الصلح بفرض حظر لمدة ستة أشهر.
وقالت إيميلي ديلروي، المسؤولة عن القضية، عن حرمان غلاسنر من القيادة: "تم دفع الغرامة وتقديم تفاصيل رخصة القيادة للتصديق الإلكتروني. ومع ذلك، فإن النقاط الإضافية كانت ستؤدي إلى وصول إجمالي النقاط الحالية على الرخصة إلى 12 نقطة أو أكثر. تم طلب استرداد المبلغ وتم إحالة القضية إلى فريق الادعاء لإصدار إشعار قضائي واحد".
إلى جانب حظر القيادة، يجب على غلاسنر أيضًا دفع غرامة قدرها 660 جنيهًا إسترلينيًا، و 130 جنيهًا إسترلينيًا لتغطية التكاليف، و 264 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم إضافية للضحية.
غلاسنر سيغادر سيلهورست بارك في الصيف
غلاسنر، الذي ارتبط اسمه بالمنصب الإداري الدائم الشاغر في مانشستر يونايتد، حيث يشغل مايكل كاريك منصبًا مؤقتًا مع الشياطين الحمر، سيعود إلى مقاعد البدلاء يوم الخميس عندما يستضيف بالاس جاره اللندني توتنهام، الذي يتفوق عليه بفارق مركزين ونقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.
