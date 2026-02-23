Getty Images
ترجمه
مدرب فرنسا السابق ينتقد إندريك "عديم الفائدة" بعد آخر أداء للاعب ريال مدريد المعار إلى ليون
إندريك يتعثر في خسارة ليون
دومينيك، الذي كان يتحدث بصفته محللاً في قناة La Chaine L’Equipe، قدم تقييماً لاذعاً لأداء المراهق البرازيلي وانضباطه التكتيكي. وأشار المدرب السابق للمنتخب الفرنسي إلى أن إندريك كان مجرد لاعب عادي طوال المباراة، ولم يقدم الدعم الذي كان المدرب باولو فونسيكا في أمس الحاجة إليه مع تراجع أداء الفريق. كانت الهزيمة بمثابة حبة مريرة صعبة البلع لفريق ليون الذي كان يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي قبل أن يعيده فريق ستراسبورغ إلى أرض الواقع.
- AFP
إندريك "عديم الفائدة" يتعرض لانتقادات شديدة
كانت ليلة سيئة بالنسبة لنجم سيليساو الشاب، الذي عانى من أجل إحداث أي تأثير ملموس من موقعه على الجانب الأيمن. غضب دومينيك بشكل خاص من ما اعتبره قلة جهد اللاعب، قائلاً: "كان عليه أن يخرج حقاً، فقد كان عديم الفائدة على أرض الملعب ولم يقدم أي حلول. خيب ليون ظني قليلاً، خاصة إندريك. يجب على جميع المهاجمين القيام بعمل دفاعي حقيقي، وتقديم حلول وإضفاء بعض العمق. لم يفعل أي من ذلك".
وأبرز المدرب المخضرم أخطاء محددة في التركيز حيث بدا أن لاعب ريال مدريد المعار كان غائباً ذهنياً. ودومينيك، الذي قاد فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2006، استشهد بالهدفي الثاني لستراسبورغ كمثال رئيسي على افتقار إندريك إلى الحماس.
"في الهدف الثاني، بقي على بعد خمسة أمتار من الحدث - كان يراقب فقط"، قال دومينيك بغضب. "لا يقدم أي خيارات في الخلف، وعندما تكون الكرة في حوزته، يفقدها ببساطة. أحيانًا يمرر الكرة فوق الدفاع أو يحتفظ بها. بصراحة، كان بقاؤه على أرض الملعب طوال المباراة أمرًا مخيبًا للآمال".
فونسيكا يعد بإجراء استجواب صارم
بينما كان دومينيك سعيدًا بتوجيه انتقاداته الفردية، حاول مدرب ليون باولو فونسيكا أن يبقي انتقاداته العلنية جماعية، على الرغم من أنه اعترف بأن توبيخًا خاصًا كان وشيكًا. بعد أن شاهد إندريك يعود إلى التشكيلة لأول مرة منذ حصوله على البطاقة الحمراء ضد نانت، بقي فونسيكا راغبًا في المزيد. لاحظ المدرب البرتغالي أن حدة المباراة بدت وكأنها تجاوزت نجمه المعار، الذي سجل خمسة أهداف في أول أربع مباريات له مع النادي.
وفي حديثه إلى Ligue 1+ بعد صافرة النهاية، أوضح فونسيكا أن البرازيلي لن يفلت من مراجعة أدائه. "لا أريد أن أخص أحداً، لم يقدم أي من اللاعبين مباراة جيدة"، أوضح المدرب. "سأتحدث معه. أحتاج أن أرى ما يمكنه تحسينه في لعبه، لكنني أفعل ذلك بعد كل مباراة. اليوم، كان أداء جميع اللاعبين على نفس المستوى، وهو مستوى مختلف عما أظهرناه من قبل".
- AFP
تحقق من الواقع بالنسبة لإندريك
ويمثل هذا النتيجة انتكاسة كبيرة لليون، الذي أضاع فرصة معادلة الرقم القياسي للنادي المتمثل في 14 انتصارًا متتاليًا. واعترف فونسيكا بأن فريقه كان أقل شأنًا من الناحية التكتيكية في بداية المباراة، مما أجبره على البحث عن حلول. وأضاف: "أجرينا تعديلات في الدفاع لأن الدقائق الأولى كانت صعبة. كانوا يجدون ثغرات في خط دفاعنا وفي خط الوسط. بعد ذلك، تمكنا من استعادة التوازن بشكل أفضل، لكن كان من الصعب اللعب ونحن متأخرون بهدفين. كان رد فعلنا جيدًا في الشوط الثاني، وحصلنا على فرصة للتعادل، لكنهم حصلوا على ركلة جزاء وانتهت المباراة".
بالنسبة لإندريك، يتجه التركيز الآن إلى المباراة المهمة ضد مرسيليا يوم الأحد، حيث يُتوقع منه أن يثبت أن هذا الأداء "الضعيف" كان مجرد عثرة عابرة في مسيرته الأوروبية الواعدة.
إعلان