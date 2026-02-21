مدرب توتنهام المؤقت الجديد إيغور تودور يطلق تصريحات قوية حول الهبوط مع مواجهة توتنهام "وضع طارئ"

كان توتنهام يأمل في تحسين أدائه المحلي هذا الموسم، بعد فوزه بدوري أوروبا تحت قيادة المدرب السابق أنجي بوستيكوغلو قبل أن يتم إقالة المدرب اليوناني الأسترالي واستبداله بتوماس فرانك.

بدأ الدنماركي بداية جيدة، لكن سلسلة من النتائج السيئة أدت إلى تراجع توتنهام نحو مراكز الهبوط، حيث كانت آخر فوز له في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية يناير على كريستال بالاس. تم طرد فرانك بعد الهزيمة الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد، وتم تعيين تودور الذي يشتهر بقدرته على إخماد الحرائق وتغيير المواقف الصعبة.

إنها مغامرة كبيرة من قبل المسؤولين عن الفريق اللندني الشمالي، الذي يتقدم بفارق خمس نقاط فقط على وست هام يونايتد صاحب المركز 18 قبل مباريات نهاية الأسبوع. لا يزال توتنهام يعاني من قائمة إصابات طويلة للغاية، حيث لم يلعب جيمس ماديسون ولا ديجان كولوسيفسكي أي دقيقة في كرة القدم حتى الآن هذا الموسم. لاعبون مثل ويلسون أودوبيرت ومحمد كودوس ورودريغو بنتانكور وبن ديفيز ولوكاس بيرغفال وديستيني أودوجي وريتشارليسون وبيدرو بورو وسوزا غير متاحين حاليًا، بينما لا يزال كريستيان روميرو ينتظر ثلاث مباريات أخرى من عقوبة الإيقاف المحلية.