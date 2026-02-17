Goal.com
مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو يوجه أصابع الاتهام إلى فينيسيوس جونيور بعد أن طغت مزاعم العنصرية ضد نجم ريال مدريد على مباراة الملحق في دوري أبطال أوروبا

ادعى جوزيه مورينيو بشكل مثير أن بنفيكا "لا يمكن أن يكون ناديًا عنصريًا" بعد أن اتهم نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور أحد لاعبيه بالإساءة خلال فوز الفريق الملكي 1-0 على الفريق البرتغالي في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. بدلاً من ذلك، ادعى المدرب السابق للنادي الإسباني أن اللاعب البرازيلي الدولي هو من أثار الفوضى التي وقعت ليلة الثلاثاء في لشبونة.

  • الفوضى تعم الملعب مع توقف المباراة في لشبونة

    توقف فوز مدريد 1-0 على بنفيكا لمدة 10 دقائق في الشوط الثاني بعد أن افتتح فينيسيوس التسجيل. بعد أن سدد كرة رائعة في الزاوية العليا، ركض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا للاحتفال أمام جماهير الفريق المضيف، مما أثار صيحات الاستهجان من المدرجات. قبل استئناف المباراة، اقترب لاعب وسط بنفيكا جانلوكا بريستياني من الجناح عند خط المنتصف، ثم رفع قميصه عن فمه وقال شيئًا، مما أثار رد فعل غاضبًا من فينيسيوس وكيليان مبابي.

    بعد الاحتجاج لدى الحكم، تم تفعيل بروتوكول الفيفا لمكافحة العنصرية، وتوقفت المباراة. غادر فينيسيوس الملعب، وتحدث إلى كل من المدرب ألفارو أربيلوا ومورينيو في طريقه إلى مقاعد البدلاء. في النهاية، استؤنفت المباراة، وفاز ريال مدريد بها، ليحمل أفضليته إلى مباراة الإياب.

    "هذا يحدث في كل ملعب"

    طرد مورينيو في المراحل الأخيرة من المباراة بسبب اعتراضه على الحكم، لكن ذلك لم يمنعه من انتقاد فينيسيوس في مقابلاته بعد المباراة. دافع الأيقونة البرتغالية عن ناديه، مشيرًا إلى أن آخر ما يمكن أن يكونوا عليه هو العنصريين، وقائلًا إن مشاكل مثل هذه تحدث في كل ملعب يلعب فيه نجم ريال مدريد.

    وفي حديثه إلى Amazon Prime، قال: "هناك شيء خاطئ لأن هذا يحدث في كل ملعب. في الملعب الذي يلعب فيه فينيسيوس، يحدث شيء ما دائمًا. انظروا، أنا أقول إنها كانت 50 دقيقة جيدة من كرة القدم. أعتقد أن ملايين الأشخاص يشاهدون المباراة حول العالم – هدف رائع ثم انتهت المباراة.

    "رأيت شيئين مختلفين تمامًا. أريد أن أكون مستقلًا، ولا أعلق على ذلك. قلت له [فينيسيوس] ذلك بالضبط.

    "قلت له [فينيسيوس] - عندما تسجل هدفًا مثل هذا، عليك فقط أن تحتفل وتعود إلى مكانك. عندما كان يتحدث عن العنصرية، أخبرته أن أكبر شخصية [يوسبيو] في تاريخ هذا النادي كانت سوداء.

    "هذا النادي، آخر ما يمكن أن يكون، هو عنصري. إذا كان في ذهنه شيء يتعلق بذلك - هذا في بنفيكا. أخبروني [فينيسيوس وجيانلوكا بريستياني] بأشياء مختلفة. لكنني لا أصدق هذا أو ذاك. أريد أن أكون مستقلاً.

    "هؤلاء الموهوبون قادرون على القيام بهذه الأشياء الجميلة، لكن للأسف هو [فينيسيوس جونيور] لم يكن سعيدًا فقط بتسجيل ذلك الهدف المذهل.

    "عندما تسجل هدفًا كهذا، تحتفل بطريقة محترمة".

  • فينيسيوس يحظى بدعم زملائه في ريال مدريد

    في حين لم يبد مورينيو أي تعاطف مع ناديه السابق أو اللاعب، كان هناك الكثير من الأشخاص الذين اندفعوا إلى جانب فينيسيوس. أشاد ترينت ألكسندر-أرنولد بالمهاجم لقدرته على الصمود النفسي، قائلاً: "لا أعرف ما إذا كان [فينيسيوس جونيور] قد اقتنع أم لا [بالعودة إلى الملعب]. أعتقد أنه أراد الاستمرار. لديه عقلية قوية. لقد تعرض لهذا عدة مرات طوال مسيرته وتعامل مع الأمر بشكل ممتاز. بيئة معادية، عاطفية ومن الواضح أنها مستاءة من الطريقة التي احتفل بها فيني. لست متأكدًا مما أثار غضبهم هكذا. نحن كفريق ولاعبين معتادون على البيئة المعادية. آمل أن تكون هناك عدالة في كل ما يحدث".

    وأضاف المدرب أربيلوا: "عليك أن تسأل لاعبي بنفيكا، فهذا ليس سؤالاً لي. أعتقد أن الجميع يمكنهم رؤية ما حدث. ما قاله فيني ليس مهمًا. ماذا يمكنني أن أقول؟ بالطبع علينا أن نحارب هذا النوع من السلوك. إذا لم نحترم بعضنا البعض، فهذا مشكلة".

  • Real Madrid HIC 2-1Getty/ GOAL

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    أكد ألكسندر-أرنولد أن التحقيق لا يزال جارياً، مما يعني أنه لا يمكنه التعليق بشكل كامل على الموضوع. لم يصدر فينيسيوس جونيور أي بيان حتى الآن، لكن هذه الفوضى طغت بلا شك على الأداء الرائع لريال مدريد، الذي يسعى إلى حجز مكانه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

