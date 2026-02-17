مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو يوجه أصابع الاتهام إلى فينيسيوس جونيور بعد أن طغت مزاعم العنصرية ضد نجم ريال مدريد على مباراة الملحق في دوري أبطال أوروبا

توقف فوز مدريد 1-0 على بنفيكا لمدة 10 دقائق في الشوط الثاني بعد أن افتتح فينيسيوس التسجيل. بعد أن سدد كرة رائعة في الزاوية العليا، ركض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا للاحتفال أمام جماهير الفريق المضيف، مما أثار صيحات الاستهجان من المدرجات. قبل استئناف المباراة، اقترب لاعب وسط بنفيكا جانلوكا بريستياني من الجناح عند خط المنتصف، ثم رفع قميصه عن فمه وقال شيئًا، مما أثار رد فعل غاضبًا من فينيسيوس وكيليان مبابي.
بعد الاحتجاج لدى الحكم، تم تفعيل بروتوكول الفيفا لمكافحة العنصرية، وتوقفت المباراة. غادر فينيسيوس الملعب، وتحدث إلى كل من المدرب ألفارو أربيلوا ومورينيو في طريقه إلى مقاعد البدلاء. في النهاية، استؤنفت المباراة، وفاز ريال مدريد بها، ليحمل أفضليته إلى مباراة الإياب.