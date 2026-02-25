مدرب بريستون يقول إن زيارة سنوب دوج تركت رائحة الحشيش في نفق سوانسي

على الرغم من الضجة التي أحاطت بنجم أغنية "Gin and Juice"، لم يتأثر هيكينغبوتوم كثيرًا بهذا التشتيت، باستثناء تفصيل واحد ملحوظ يتعلق بالرائحة. قلل مدرب بريستون من تأثير جولة الراببر قبل المباراة على أداء فريقه، مشيرًا إلى أن الضجيج والمشهد لم يكونا شيئًا لم يسبق للاعبين أن واجهوه في ملاعب أخرى صاخبة في وقت سابق من الموسم. ومع ذلك، لم يستطع إلا أن يعلق على الرائحة الفريدة التي استقبلته بينما كان الفريقان يستعدان للمعركة على العشب.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد التعادل 1-1، قال هيكينغبوتوم مازحاً: "الشيء الوحيد الذي لاحظته مختلفاً هو رائحة الحشيش في النفق قبل المباراة. هذا مختلف فقط بالنسبة للأشخاص الذين يتواجدون هنا كل أسبوع، أليس كذلك؟ نحن لا نلعب في سوانسي كل أسبوع، لذا لا يختلف الأمر بالنسبة لنا. ذهبنا إلى إيبسويتش الأسبوع الماضي، وكانوا هناك، وكان مشجعوهم هناك، وكان هناك ضجيج طوال المباراة. شعرت أننا أبقينا الجميع هادئين هنا حتى النهاية".