مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني ينتقد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث يحدد مدافع مانشستر سيتي السابق "أصعب خصم"
كومباني يجيب على الأسئلة في مؤتمر صحفي مكثف
عادة ما يواجه كومباني الصحافة الألمانية عدة مرات في الأسبوع قبل المباريات وبعدها. في هذه المناسبة، تم استجوابه من قبل أطفال من نادي مشجعي بايرن، في "مؤتمر صحفي خاص بالأطفال". أجاب البلجيكي على مجموعة واسعة من الأسئلة.
رونالدينيو أثار إعجاب كومباني أكثر من غيره
كان أحد الأسئلة التي طرحت على كومباني يتعلق بأصعب لاعب واجهه في حياته. ورغم أنه أشاد بشكل خاص بميسي ورونالدو، إلا أن اللاعب الذي ترك انطباعًا دائمًا في نفسه كان نجم برشلونة والبرازيل السابق رونالدينيو.
"رونالدينيو هو الذي أثار إعجابي أكثر من غيره. بالطبع ميسي ورونالدو هما على الأرجح أفضل اللاعبين - ولكن من خلال ما رأيته في إحدى المباريات، كان رونالدينيو هو الأفضل"، اعترف كومباني.
كانت هناك بعض الأسئلة الخفيفة بين الأسئلة الصعبة التي طرحها الصحفيون المستقبليون، بما في ذلك ما هي لعبة الفيديو المفضلة لدى كومباني - فورتنايت - ومن هو اللاعب الأكثر مرحًا في فريق بايرن. "هناك عدة لاعبين، لكنني سأمنح اللقب لكونراد لايمر"، كان هذا جوابه في تلك المناسبة.
حب أيام مانشستر سيتي يتألق
سيظل كومباني على علاقة وثيقة مع مانشستر سيتي بعد أن قضى 11 عامًا في ملعب الاتحاد، حيث انضم إلى النادي قبل أيام من استحواذ مجموعة أبوظبي بقيادة الشيخ منصور عليه. وأضاف أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2011-12 هو لقب البطولة المفضل لديه، والذي حُسم بآخر ركلة في الموسم من قبل سيرجيو أغويرو، وتأثر بشكل كبير بالمدربين بيب جوارديولا وروبرتو مانشيني.
"كان اللقب الأول الذي فزنا به مع مانشستر سيتي [هو المفضل لدي]. فزنا به في اللحظة الأخيرة. كنا قد خسرناه في الجولة الأخيرة من الدوري، ثم سجل كون أغويرو هدفًا في اللحظة الأخيرة وفزنا باللقب. أعتقد أن هذا كان المفضل لدي"، أضاف.
وفيما يتعلق بأفضل المدربين الذين عمل معهم، تابع كومباني: "أفضل مدرب عملت معه كان بالطبع بيب جوارديولا. لقد فتح عيني على كرة القدم. أنا لا أحاول أن أفعل الأشياء بنفس طريقة بيب. بيب مختلف، كان الأفضل. لقد تعلمت أشياء معينة من كل مدرب عملت معه. مانشيني وهوب ستيفنز كانا أيضًا مثالين جيدين - أنت تتعلم أشياء من كل مدرب لتكتب قصتك الخاصة.
"الأمر لا يتعلق حقًا بتكتيكات [جوارديولا]. يتعلق الأمر بهذه العقلية التي تدفعك دائمًا للفوز بكل شيء، لرؤية كل مباراة على أنها مباراة مهمة، دون فرق بين مباراة ضد منافسك الرئيسي ومباراة ضد فريق من الدرجة الثانية. امتلاك هذه العقلية لتكون دائمًا حاضرًا".
ما هو مستقبل كومباني؟
يضع كومباني نصب عينيه الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، في حين لا يزال الفريق يقدم أداءً قوياً في كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا. وعندما سُئل مدرب بايرن ميونيخ عما يريد تحقيقه مع النادي، أجاب ببساطة: "كل شيء".
