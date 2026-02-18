مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني ينتقد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث يحدد مدافع مانشستر سيتي السابق "أصعب خصم"

كان أحد الأسئلة التي طرحت على كومباني يتعلق بأصعب لاعب واجهه في حياته. ورغم أنه أشاد بشكل خاص بميسي ورونالدو، إلا أن اللاعب الذي ترك انطباعًا دائمًا في نفسه كان نجم برشلونة والبرازيل السابق رونالدينيو.

"رونالدينيو هو الذي أثار إعجابي أكثر من غيره. بالطبع ميسي ورونالدو هما على الأرجح أفضل اللاعبين - ولكن من خلال ما رأيته في إحدى المباريات، كان رونالدينيو هو الأفضل"، اعترف كومباني.

كانت هناك بعض الأسئلة الخفيفة بين الأسئلة الصعبة التي طرحها الصحفيون المستقبليون، بما في ذلك ما هي لعبة الفيديو المفضلة لدى كومباني - فورتنايت - ومن هو اللاعب الأكثر مرحًا في فريق بايرن. "هناك عدة لاعبين، لكنني سأمنح اللقب لكونراد لايمر"، كان هذا جوابه في تلك المناسبة.