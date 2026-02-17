Getty/GOAL
مدرب إنتر كريستيان تشيفو يتعرض لانتقادات شديدة بسبب هجومه "الغبي" و"غير المقبول" على بيير كالولو بعد حصوله على بطاقة حمراء في الفوز المثير للجدل على يوفنتوس
سباليتي يغضب من الإهانة
امتدت تداعيات ديربي إيطاليا السامة إلى الاستعدادات في منتصف الأسبوع، حيث لم تظهر أي بوادر على تهدئة الحرب الكلامية بين يوفنتوس وإنتر. في حين كان من المفترض أن يركز سباليتي بشكل كامل على مباراة فريقه الحاسمة في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد غلطة سراي، اضطر مدرب يوفنتوس بدلاً من ذلك إلى التعليق على ما اعتبره نقصاً في الرقي من جانب دكة البدلاء المنافسة. تعود التوترات إلى تعليقات أدلى بها تشيفو لاعب إنتر، الذي ورد أنه أهان كالولو في النفق بعد طرد المدافع خلال هزيمة يوفنتوس المؤلمة 3-2.
سباليتي، الذي لا يزال يشعر بالمرارة من الهزيمة التي اتسمت بالجدل التحكيمي، استاء من قيام اللاعب الروماني السابق بركل لاعب وهو ساقط على الأرض. ويُزعم أن تشيفو وصف كالولو بـ"الغبي" لطرده، وهي ملاحظة يرى سباليتي أنها تتجاهل حقيقة الظلم الذي تعرض له مدافعه.
وقال سباليتي لشبكة سكاي سبورت: "لم أكن أتوقع أن يصف تشيفو كالولو بالغبي. يتم وصفه بالغبي بعد ارتكابه خطأين فادحين. هذا أمر غير مقبول، أو ربما يجب أن أتحدث أيضًا عن لاعبي إنتر...". استخدام كلمة "بيشيرو" من اللهجة التوسكانية يسلط الضوء على الطبيعة الشخصية لإحباط سباليتي، حيث اقترح أن يبحث طاقم النيرازوري في مشاكلهم الداخلية قبل انتقاد الآخرين، نظراً للطبيعة المثيرة للجدل لفوزهم.
فضيحة محاكاة باستوني
حدثت النقطة التي أشعلت هذه القصة برمتها في الدقيقة 42 في ملعب سان سيرو، وهي اللحظة التي وصفها المحللون بالفعل بأنها واحدة من أكبر الأخطاء التحكيمية في الموسم. مع صمود يوفنتوس، حصل كالولو على بطاقة صفراء ثانية بعد حادثة مع باستوني. لكن الإعادة الفورية للقطات أثبتت براءة الفرنسي، حيث أظهرت أنه لم يتلامس بشكل ملموس مع مدافع إنتر. لكن سقوط باستوني المسرحي أقنع الحكم فيديريكو لا بينا بخلاف ذلك، ونظرًا لأن بروتوكولات VAR تحظر التدخل في حالات البطاقات الصفراء، فقد استمر الظلم.
اضطر يوفنتوس للعب أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين، ليخسر في النهاية بهدف في الدقيقة 90 سجله بيوتر زيلينسكي. أثارت النتيجة والطريقة التي تحققت بها غضب كبار المسؤولين في ملعب أليانز. في بادرة تضامن، تدخل المدير جورجيو كيليني والرئيس التنفيذي داميان كومولي للتعامل مع وسائل الإعلام بعد المباراة لحماية مدربهم وإدانة التحكيم.
وقال كيليني: "ما حدث غير مقبول. نحن هنا وليس لوتشيانو سباليتي لهذا السبب بالذات"، موضحًا أن النادي في حالة تمرد صريح ضد القرار. وكرر كومولي هذا الرأي، واصفًا الحادث بأنه علامة سوداء على الدوري نفسه. "كان ظلمًا تامًا. خسر يوفنتوس ثلاث نقاط، لكن كرة القدم الإيطالية خسرت أكثر من ذلك. الرسالة الأولى موجهة إلى جماهيرنا - أنا آسف لما شاهدوه. لا يمكننا القتال أو الفوز أو اللعب في ظل هذه الظروف".
محدد الحكم يعترف بـ"خطأ واضح"
جيانلوكا روتشي، مسؤول تعيين الحكام في الدوري الإيطالي، كسر صمته ليؤكد أن فريق التحكيم قد فشل. أقر روتشي بأن كالولو لم يرتكب أي خطأ، لكنه وجه غضبه نحو القيود النظامية لـ VAR، وبشكل أكثر تحديدًا، نحو اللاعبين الذين يستغلونها.
وقال روكي لوكالة أنسا: "نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة، سواء من قرار لا بينا، الذي كان خاطئًا بشكل واضح، أو من حقيقة أن نظام VAR لم يتمكن من تصحيحه"، مؤكدًا شكاوى يوفنتوس.
ومع ذلك، لم يكتف روتشي بالاعتذار. بل شن انتقادًا لاذعًا لثقافة التمثيل التي تعاني منها كرة القدم الإيطالية، متهمًا اللاعبين بخداع الحكام عمدًا للحصول على مزايا غير عادلة. وأضاف: "لا بينا يشعر بالخزي ونحن نتعاطف معه، لكن يجب أن أقول الحقيقة: إنه ليس الوحيد الذي أخطأ، لأن التمثيل كان واضحًا". "هذا هو أحدث مثال في سلسلة طويلة في دوري يحاولون فيه كل ما في وسعهم لخداعنا. أعتقد أن على أحدهم أن يراجع ضميره".
موراتي يدافع عن "متحمس" باستوني
بينما ينتقد الاتحاد الدولي لكرة القدم ويوفنتوس أخلاقيات اللعبة، حاول معسكر إنتر ميلان صرف الانتقادات الموجهة إلى باستوني. ماسيمو موراتي، الرئيس الأسطوري السابق لإنتر ميلان، سارع إلى الدفاع عن اللاعب. في مواجهة عاصفة من ردود الفعل السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وُصف باستوني بـ"الغشاش"، حاول موراتي إعادة صياغة الغطس على أنه لحظة من الحماس التنافسي وليس تلاعبًا ساخرًا.
وقال موراتي لراديو Anch'io Sport: "التمثيل مزعج... لكن تمثيل باستوني كان تمثيلاً "متحمساً"؛ فقد قفز قفزة مذهلة من امتداد ذراع الخصم". وواصل موراتي مناشدة مدرب المنتخب الإيطالي جينارو جاتوسو للتساهل مع اللاعب، مشيراً إلى أن الإحراج العلني كان عقاباً كافياً.
