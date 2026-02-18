Getty Images Sport
مدرب إشبيلية يتلقى عقوبة قاسية بالحرمان من المشاركة في سبع مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة ساخنة بالدوري الإسباني، كما تم إيقاف لاعبين اثنين عن المشاركة في المباريات
تفصيل العقوبة المتمثلة في حرمان الفريق من خوض سبع مباريات
حصل ألميدا على بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد بعد أن احتج بشدة على قرارات الحكم. وتصاعدت حدة الحادث عندما دخل الملعب وواصل احتجاجاته لمدة دقيقة كاملة تقريبًا. بعد طرده، اندفع المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 52 عامًا إلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وواجه الحكم بغضب لأكثر من دقيقة، مما دفع المسؤولين والمراقبين على حد سواء إلى إجراء مزيد من التدقيق في سلوكه.
تم تصنيف الحظر الكلي المفروض على ألميدا إلى عدة مخالفات محددة لاحظها المسؤولون. يتضمن التفصيل ثلاث مباريات بسبب "ازدراء"، وهو الجزء الأكثر خطورة من الحكم وينبع من الكلمات أو الإيماءات التي تم التقاطها بعد إظهار البطاقة الحمراء. علاوة على ذلك، حصل على عقوبة مبارتين بسبب الاحتجاجات، وهي السبب الأول لطرده، بالإضافة إلى مباراة واحدة بسبب "سلوك مخالف لقواعد السلوك الرياضي"، يتعلق بركله زجاجة مياه ومواجهته مع مساعدي الحكام. أضيفت المباراة الأخيرة بسبب "عدم الذهاب إلى غرفة الملابس"، بعد أن بقي في منطقة النفق وأخر خروجه من المنطقة الفنية.
إشبيلية تستأنف قرار إيقاف ألميدا
وقد حاول نادي إشبيلية بالفعل الدفاع عن مدربه من خلال تقديم أدلة فيديو تزعم أنها تتعارض مع التقرير الرسمي للحكم. وبالتالي، أكد النادي الأندلسي أنه سيستأنف القرار أمام لجنة الاستئناف، وأنه مستعد لرفع القضية إلى أعلى السلطات الرياضية القانونية إذا لزم الأمر لتخفيف مدة الإيقاف التي تغطي حالياً نصف المباريات الـ 14 المتبقية.
وجاء في بيان صادر عن إشبيلية: "بعد أن علم النادي بقرار لجنة الانضباط بإيقاف مدربنا الرئيسي سبع مباريات عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة نهاية الأسبوع الماضي ضد ألافيس، يود النادي أن يعلن ما يلي.
نحن ندعم مدربنا بشكل كامل ضد عقوبة نعتبرها مفرطة.
"نشارك المدرب نفسه الأسف والاعتذار اللذين أعرب عنهما بعد المباراة بشأن رد فعله.
"سيستنفد القسم القانوني للنادي جميع السبل المتاحة للطعن في ما يعتبره عقوبة مفرطة، سواء من حيث عدد المباريات المفروضة أو الطريقة التي تم بها وصف الوقائع.
"نحن نحترم السلطات القانونية الرياضية وقراراتها، ولكننا سنستخدم جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقنا المشروعة وحقوق مدربنا".
مقارنات تاريخية في كرة القدم الإسبانية
هذا الحظر الذي يمتد لسبع مباريات يمثل أحد أشد العقوبات التي فُرضت على مدرب في كرة القدم الاحترافية الإسبانية في السنوات الأخيرة. وللعثور على حالة مماثلة، يجب العودة إلى موسم 2014-2015، عندما تم فرض حظر لمدة ثماني مباريات على دييغو سيميوني، مواطن ألميدا وصديقه. خلال مباراة كأس السوبر الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، تم طرد سيميوني بسبب احتجاجه "بشكل واضح ورفع ذراعيه؛ متجاهلاً تعليمات الحكم الرابع الذي حذره عدة مرات من التوقف عن سلوكه".
تفاقمت حالة سيميوني بشكل كبير بسبب رد فعله الجسدي. أشار حكم المباراة فرنانديز بوربالان في تقريره إلى أنه "بمجرد طرده، خاطب الحكم الرابع وضربه بيده المفتوحة على رأسه مرتين. وبعد ذلك، وقبل أن يتوجه إلى غرفة الملابس، صفق عدة مرات في إشارة إلى عدم موافقته على القرار المتخذ". في الواقع، كان مدرب أتلتيكو قد ضرب الحكم الرابع مرتين على مؤخرة رأسه، مما أدى إلى إجراء تأديبي تاريخي ظل معيارًا حتى انفجار ألميدا الأخير.
تأثيره على بقاء إشبيلية وأهدافه
مع بقاء 14 جولة على نهاية موسم الدوري الإسباني، فإن خسارة ألميدا في سبع من تلك المباريات يمثل كابوسًا لوجستيًا لنادي نيرفيون. سيضطر المدرب إلى مشاهدة المباريات من المدرجات بينما يدخل فريقه المرحلة الحاسمة من الموسم. يعمل فريق المحامين التابع لسيفيلا على مدار الساعة لضمان النظر في الاستئناف قبل مباراتهم التالية، بحجة أن تقرير الحكم لا يعكس بدقة الأحداث التي التقطتها الكاميرات خلال هزيمة ألافيس.
ألمايدا ليس الشخص الوحيد الذي سيغيب عن المباراة القادمة ضد خيتافي، حيث تم إيقاف جوان جوردان وخوانلو لمدة مباراتين ومباراة واحدة على التوالي، بعد طردهما في المباراة ضد ألافيس.
