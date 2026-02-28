Getty Images Sport
مدرب المنتخب الأمريكي السابق يكشف عن نصيحة "اللاعبين العظماء" التي أخذ بها وستون ماكيني مع اقتراب توقيعه عقدًا مربحًا مع يوفنتوس
مكيني يستعيد مستواه
انضم ماكيني إلى يوفنتوس في عام 2020 في صفقة انتقال مجانية من الفريق الألماني، لكنه واجه صعوبات في ترك بصمته في تورينو. كان اللاعب الدولي الأمريكي يتردد على الفريق خلال معظم فترة وجوده في إيطاليا، وعانى من فترة إعارة سيئة في ليدز في عام 2023. عندما أسفرت فترة ماكيني في يوركشاير عن هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز واستبعاده تمامًا من الفريق، بدا أن مسيرته في أعلى مستويات كرة القدم أصبحت على المحك.
عاد إلى إيطاليا ونادي يوفنتوس المتعثر، حيث غير نفسه ومسيرته. كان اللاعب متعدد الاستخدامات على استعداد للعب في العديد من المراكز، بما في ذلك الظهير الجناح، ووجد مؤخرًا مكانه في مركز المهاجم رقم 9. قد لا يكون ماكيني من نفس طينة أليساندرو ديل بييرو أو ميشيل بلاتيني أو روبرتو باجيو، لكنه قدم مساهمات مهمة في غياب جوناثان ديفيد.
من المرجح أن يكافأ اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، الذي سجل أربعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة حتى الآن في الدوري الإيطالي، على أدائه الرائع بعقد جديد مربح. لم تكن هذه الأخبار مفاجأة لمدربه السابق في المنتخب الوطني، الذي أصر على أن ماكيني لاعب رائع.
- Getty Images Sport
بيرهالتر غير متفاجئ بأداء ماكيني
وردا على سؤال حول حالة ماكيني، أوضح بيرهالتر، عبر TuttoJuve، أن خبر توقيع عقد جديد مع يوفنتوس "لا يفاجئني على الإطلاق".
وتابع: "إنه يظهر عزيمة المحارب على الاستمرار في القتال حتى عندما تصبح الأمور صعبة. أتذكر أن بيير لو قال له في وقت مبكر، خلال فترة لعبه الأولى مع يوفنتوس، أنه 'من السهل اللعب ليوفنتوس لموسم واحد، ولكن فقط اللاعبين العظماء يمكنهم القيام بذلك لمدة 10 سنوات'".
يعتقد بيرهالتر أن هذه النصيحة بقيت في ذهن ماكيني طوال الفترة المتقلبة التي قضاها في إيطاليا. "لقد فهم أنه يجب أن يبذل 100٪ من جهده كل يوم ليكون جزءًا من نادٍ كبير. ما يميز وستون هو قدرته على التغلب على التحديات والارتقاء إلى مستوى المناسبة دائمًا. هذا ما يميزه، وشخصيته تساعده على النجاح على أعلى المستويات".
ماكيني يقدم "أداءً متكاملاً"
وأضاف بيرهالتر أنه لاحظ علامات تحسن في أداء نجم المنتخب الأمريكي، حيث ساعدته قدرته على تقديم خيارات متنوعة في عدد من الأدوار المختلفة على التميز في الدوري الإيطالي.
وأضاف بيرهالتر: "لقد تحسن كثيرًا في السنوات الأخيرة، وأصبح لاعبًا ناضجًا قادرًا على إحداث تأثير في مراكز مختلفة. لطالما كان لديه القدرة على تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، لكنني أعتقد أنه الآن يقدم أداءً أكثر اكتمالاً".
- Getty Images
يوفنتوس يواصل معاناته
لقد كان موسمًا صعبًا ليوفنتوس، الذي يكافح من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. يحتل الفريق المركز السادس في الدوري الإيطالي، بفارق أربع نقاط عن روما الذي يحتل المركز الرابع، وقد يكون في خطر عدم المشاركة في المسابقة الأوروبية الأهم في الموسم المقبل.
السيدة العجوز بعيدة كل البعد عن متصدر الدوري إنتر ميلان، كما أنها متأخرة بفارق كبير عن المجموعة التي تلاحقها. كما عانى الفريق من خيبة أمل كبيرة في أوروبا في منتصف الأسبوع، حيث خرج من دوري أبطال أوروبا على يد غلطة سراي بعد أداء سيئ في تركيا في مباراة الذهاب.
سيكون لديهم فرصة لتقليص الفارق مع روما يوم الأحد عندما يسافرون إلى العاصمة الإيطالية، في محاولة لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن فريق جيان بييرو غاسبيريني. سيكون ماكيني مصمماً على لعب دور رئيسي قدر الإمكان للنادي حتى نهاية الموسم قبل أن يشارك في الملاعب ويقود بلاده في كأس العالم على أرضها هذا الصيف.
