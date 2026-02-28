مدرب المنتخب الأمريكي السابق يكشف عن نصيحة "اللاعبين العظماء" التي أخذ بها وستون ماكيني مع اقتراب توقيعه عقدًا مربحًا مع يوفنتوس

انضم ماكيني إلى يوفنتوس في عام 2020 في صفقة انتقال مجانية من الفريق الألماني، لكنه واجه صعوبات في ترك بصمته في تورينو. كان اللاعب الدولي الأمريكي يتردد على الفريق خلال معظم فترة وجوده في إيطاليا، وعانى من فترة إعارة سيئة في ليدز في عام 2023. عندما أسفرت فترة ماكيني في يوركشاير عن هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز واستبعاده تمامًا من الفريق، بدا أن مسيرته في أعلى مستويات كرة القدم أصبحت على المحك.

عاد إلى إيطاليا ونادي يوفنتوس المتعثر، حيث غير نفسه ومسيرته. كان اللاعب متعدد الاستخدامات على استعداد للعب في العديد من المراكز، بما في ذلك الظهير الجناح، ووجد مؤخرًا مكانه في مركز المهاجم رقم 9. قد لا يكون ماكيني من نفس طينة أليساندرو ديل بييرو أو ميشيل بلاتيني أو روبرتو باجيو، لكنه قدم مساهمات مهمة في غياب جوناثان ديفيد.

من المرجح أن يكافأ اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، الذي سجل أربعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة حتى الآن في الدوري الإيطالي، على أدائه الرائع بعقد جديد مربح. لم تكن هذه الأخبار مفاجأة لمدربه السابق في المنتخب الوطني، الذي أصر على أن ماكيني لاعب رائع.