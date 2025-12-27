مدرب الشباب يكشف رسالة بنزيما "المؤلمة" .. وقائد الاتحاد للإعلاميين: ركزوا مع نجم المباراة!

"لست راضيًا عن الأداء".. بتلك الكلمات علّق الإسباني إيمانول ألجواسيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، على الهزيمة أمام الاتحاد، بثنائية دون مقابل، في قمة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ألجواسيل ظهر عقب المباراة، وهو يصافح كريم بنزيما، ويتحدث معه، فيما كشف مدرب الشباب، عن تفاصيل ما قاله قائد الاتحاد له.

وحقق الاتحاد فوزًا على الشباب، بهدفين حملا توقيع أحمد الغامدي وستيفن بيرجفاين، ليحقق العميد انتصاره الثاني مع كونسيساو في دوري روشن، والأول بشباك نظيفة، ويرفع حامل اللقب رصيده إلى 17 نقطة، ليحلّ في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط، في المركز الثالث عشر.