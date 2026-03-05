مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير رفض دفع رشوة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني للشرطة اليونانية "لإسقاط تهمة الاعتداء في ميكونوس"

أمضى ماجواير ليلتين في الحجز لدى الشرطة عقب الحادث الذي وقع في إحدى الليالي في جزيرة ميكونوس. ويزعم محاموه أن رجلين حقنا شقيقته دايسي بمادة مجهولة تسببت في إغمائها.

قال ماجواير لبي بي سي في عام 2020: "اقترب رجلان من أختي الصغيرة. سألوها من أين هي، فردت عليهم. رأت خطيبتي فيرن عيني أختي الصغيرة تتجهان إلى مؤخرة رأسها. كانت تفقد الوعي. كانت تفقد وعيها وتستعيده".

وقد صرح فريق دفاعه منذ ذلك الحين أنه عندما طلب ماجواير ومجموعة من أفراد عائلته وأصدقائه سيارة لإيصال ديزي إلى مستشفى قريب، تم نقلهم بدلاً من ذلك إلى مركز للشرطة وتعرضوا للاعتداء من قبل ضباط يرتدون ملابس مدنية.

قال ماجواير عن تلك الحادثة: "فكرت في البداية أننا نتعرض للاختطاف. ركعنا على ركبنا. رفعنا أيدينا في الهواء. بدأوا في ضربنا. كانوا يضربونني على ساقيّ، قائلين إن مسيرتي المهنية انتهت. لا مزيد من كرة القدم: "لن تلعب مرة أخرى". في تلك اللحظة، اعتقدت أنه لا توجد فرصة. هؤلاء هم رجال الشرطة، أو لا أعرف من هم. لذا حاولت الهرب. كنت في حالة من الذعر والخوف الشديدين، خائفًا على حياتي طوال الوقت".

ووصف ماجواير الاتهامات بأنه دفع شرطيًا حاول تقييده بالأصفاد - مما تسبب في إصابات في ساقه وظهره - وأنه عرض رشوة على الضباط بأنها "سخيفة".

وأضاف عن الحادثة المؤسفة: "كان الأمر مروّعًا. لا أريد أن أكرره أبدًا. هذه هي المرة الأولى التي أدخل فيها السجن، ولا أتمنى ذلك لأي شخص. لا أشعر أنني مدين بأي اعتذار لأي شخص. الاعتذار يكون عندما ترتكب خطأً ما.

"هل أندم على وقوعي في هذه الموقف؟ من الواضح أن الموقف جعل الأمور صعبة، وأنا ألعب لأحد أكبر الأندية في العالم، لذا أندم على تعريض المشجعين والنادي لهذه المحنة. لكنني أعتقد أن هذا كان يمكن أن يحدث في أي مكان. أنا أحب اليونان. أعتقد أن لاعبي كرة القدم يتعرضون لانتقادات بسبب محاولتهم الابتعاد عن كل ما هو في أعين الجمهور. هذه ليست الطريقة التي أريد أن أعيش بها حياتي.

"لدي ثقة كبيرة في القانون اليوناني. إعادة المحاكمة ستمنحنا مزيدًا من الوقت لجمع الأدلة، والسماح للشهود بالدخول إلى المحكمة، وأنا واثق تمامًا من أن الحقيقة ستظهر وتُقال".