عاد بالأمس وغادر التدريبات اليوم.. مدافع برشلونة يثير القلق من جديد رغم أنباء جارسيا المبشرة!

بدأت الجلسة بعمل منفرد من الحارس الشاب جوان جارسيا، الذي يواصل خطواته بثبات نحو التعافي من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الأسابيع الماضية. وقد ظهر الحارس الكتالوني برفقة عدد من أعضاء الطاقم الفني والطبي، حيث خاض تدريبات خاصة على أرضية الملعب تضمنت تدريبات لياقية وتمارين باستخدام الكرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن جارسيا بدا في حالة بدنية جيدة وأظهر رغبة واضحة في تسريع عملية العودة، رغم أن الجهاز الطبي لا ينوي التعجل بعودته. وقد أنهى الحارس تدريبه قبل نزول زملائه إلى أرضية الميدان، وغادر الملعب برفقة المعد البدني بيبي كوندي بعد قرابة نصف ساعة من العمل.

المصدر ذاته أكد أن فليك يرى أن جارسيا قد يكون جاهزًا للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، المقررة في منتصف نوفمبر (15 و16 نوفمبر)، في حال استمر تحسنه بنفس الوتيرة الحالية. ويعتبر الحارس أحد العناصر التي يعوّل عليها المدرب الألماني للمستقبل، خاصة بعد الأداء الإيجابي الذي قدّمه قبل إصابته.