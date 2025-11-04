عاد بالأمس وغادر التدريبات اليوم.. مدافع برشلونة يثير القلق من جديد رغم أنباء جارسيا المبشرة!

شهدت تدريبات فريق برشلونة صباح اليوم الثلاثاء بعض المستجدات المهمة على صعيد الإصابات واستعدادات الفريق قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي في الجولة القادمة من دوري أبطال أوروبا، حيث واصل الحارس الكتالوني جوان جارسيا برنامجه التأهيلي بشكل منفرد، في وقت غادر فيه المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن الحصة التدريبية بعد مرور عشر دقائق فقط على بدايتها، الأمر الذي أثار بعض القلق داخل الجهاز الفني بقيادة الألماني هانزي فليك.
التدريب، الذي أُقيم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا في المدينة الرياضية، جاء في إطار التحضيرات المكثفة قبل السفر إلى بلجيكا، حيث سيخوض الفريق الكتالوني مباراة هامة أمام كلوب بروج يوم الأربعاء على ملعب "يان بريدل" في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالمسابقة الأوروبية الأبرز.