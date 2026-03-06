Getty Images Sport
مدافع أرسنال غابرييل ماغالهايس يرد على انتقادات مدرب برايتون بعد فوز صعب في الدوري الإنجليزي الممتاز
المدفعجية يحققون نتائج جيدة وسط جدل حول "السحر الأسود"
وسع أرسنال صدارته في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى سبع نقاط بعد فوزه المنضبط، وإن كان مثيراً للجدل، على الساحل الجنوبي. سجل بوكايو ساكا هدف الفوز في الدقيقة التاسعة، لكن إحباط برايتون من أسلوب أرسنال البراغماتي هيمن على النقاشات بعد المباراة. كشفت التحليلات الإحصائية لاحقًا أن لاعبي لندن أمضوا أكثر من 30 دقيقة من المباراة في إعادة اللعب، بمتوسط 31.4 ثانية لكل حالة كرة ثابتة. نجح هذا التعطيل المتعمد للإيقاع في إخماد فريق برايتون الذي سجل 11 تسديدة لكنه فشل في إيجاد ميزة حاسمة ضد متصدر الدوري.
هورزيلر غاضب من تبني أرسنال للبراغماتية
كان التوتر بين الفريقين واضحًا، حيث قدم هورزيلر تقييمًا لاذعًا للمباراة. ادعى مدرب برايتون أن "فريقًا واحدًا فقط حاول لعب كرة القدم"، متهمًا أرسنال بالتلاعب بالقواعد لتناسب أجندته الخاصة، وهو ما اعتقد أنه قوض روح المنافسة النزيهة في المباراة. تعادل مانشستر سيتي 2-2 مع نوتنغهام فورست زاد من إحباط هورزيلر، مما يؤكد أهمية فوز أرسنال في سباق اللقب. وقال هورزيلر بغضب: "لن أكون أبدًا ذلك النوع من المدربين الذين يحاولون الفوز بهذه الطريقة. إذا سمح الحكم بكل شيء، فإن اللاعبين يصنعون قواعدهم الخاصة. هل شاهدت مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز سقط فيها حارس المرمى ثلاث مرات؟"
غابرييل يصد غضب الإدارة
بعد صافرة النهاية، سارع غابرييل إلى الإشارة إلى أن مسؤولية وتيرة المباراة تقع على عاتق الحكام وليس اللاعبين. وشدد على أن الفريق لن يتأثر بشكاوى الخصم في سعيه للفوز بلقب الدوري الأول منذ أكثر من عقدين. وقال غابرييل لشبكة ESPN البرازيلية: "لا نهتم حقًا بما يقوله. هذا أمر يقرره الحكم على أرض الملعب. إذا أراد إعطاء بطاقة صفراء أو لا، فهو الذي يقرر الوقت الذي نستغرقه. علينا فقط أن نواصل العمل بالطريقة التي نعمل بها".
يقول غابرييل إن النتيجة كانت دفعة كبيرة للمدفعجية في سعيهم لإنهاء انتظار النادي الذي دام 22 عامًا للفوز باللقب، لكنه طلب من زملائه في الفريق أن يظلوا متواضعين. وأضاف اللاعب البرازيلي الدولي: "علينا التركيز على أنفسنا ومواصلة القيام بما نقوم به. الآن حققنا ثلاث انتصارات متتالية، وبالطبع علينا مواصلة الفوز. هذا هو الأهم".
ثلاث مباريات صعبة للغاية لفريق متصدر الدوري
يواجه أرسنال الآن مجموعة متنوعة من التحديات في ثلاث مسابقات ستختبر قوته بدون ويليام ساليبا، الذي غاب عن مباراة منتصف الأسبوع بسبب إصابة في الكاحل. ويركز الفريق الآن على كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يمكن أن تؤدي رحلة إلى مانسفيلد تاون في دوري الدرجة الأولى إلى تحقيق نجاح محلي. وبعد بضعة أيام، ستتطلب مباراة دوري أبطال أوروبا ذات الرهانات العالية في باير ليفركوزن نفس الإدارة المتميزة للمباراة التي أثارت غضب برايتون. مع تزايد الحديث عن "الفنون المظلمة"، قد يواجه الفريق مزيدًا من التدقيق من قبل المسؤولين وأجواء معادية عند عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة فريق إيفرتون القوي بدنيًا في نهاية الأسبوع المقبل، مما قد يؤثر على أدائه واستراتيجيته.
