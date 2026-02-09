حلقات عديدة في مسلسل انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الهلال، بين رفضه تجديد العقد ورغبة الاتحاد في التخلص منه، خلال فترة الميركاتو الشتوي.
وصفها بـ"المسرحية" .. محمد نور يشكك في خطة هلالية "مُسبقة" لضم بنزيما من الاتحاد!
قصة انتقال بنزيما إلى الهلال
وبدأ الأمر بأزمة افتعلها كريم بنزيما، بغيابه عمدًا عن مباراتي الفتح والنجمة، في دوري روشن السعودي، بداعي عدم التوصل لاتفاق مع الإدارة الاتحادية بشأن تجديد عقده، الذي كان مقررًا أن ينتهي في الصيف المُقبل.
في تلك الأثناء، دخل نادي الهلال على خط التفاوض مع بنزيما، من أجل التعاقد معه، فيما تم عقد جلسة من قِبل مسؤولي برنامج الاستقطاب مع اللاعب، لبحث وجهته المُقبلة، قبل أن ينتقل رسميًا إلى صفوف الهلال، لمدة موسم ونصف، في صفقة تكفل بها الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي الداعم للزعيم.
وصنع بنزيما مفاجأة في أولى مبارياته بعد الانتقال إلى الهلال، حيث تمكن من إحراز "هاتريك" وصنع تمريرة حاسمة، ليقود الزعيم لانتصار ساحق على الأخدود بنتيجة (6-0)، في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن.
مسرح!
من جانبه، وجه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، رسالة تشكيك حول وجود اتفاق مسبق بين كريم بنزيما والهلال، وراء رحيله عن قلعة العميد.
وقال نور، عبر برنامج "دورينا غير"، "الاتحاد قدم عرضين إلى بنزيما من أجل التجديد، إلا أن النادي لا يستطيع تقديم عروض إلا بحصوله على الضوء الأخضر من برنامج الاستقطاب".
وتساءل نور "لماذا يأتي بنزيما إلى التدريب، ثم يبلغ الاتحاد بأنه لن يسافر (إلى الأحساء لخوض مباراة الفتح)، لأن أموره مضبوطة وبالتأكيد هناك اتفاق مسبق".
ووصف نور كواليس رحيل بنزيما إلى الهلال بـ"المسرح"، مشككًا حول ما وصفه بالسهولة والسرعة في إتمام المفاوضات، حتى وإن كان المالك للأندية واحد (يقصد صندوق الاستثمار)، كما قال "أتحدى إذا تقدم النادي بعرض التجديد لبنزيما وقت السفر".
- Getty Images Sport
معاملة غير جيدة
وشهد رحيل بنزيما للهلال، العديد من الكواليس، حيث قال الناقد عبد الرحمن جيزاوي، إن النجم الفرنسي كان يتعامل مع زملائه في غرفة الملابس بطريقة غير جيدة، وهو ما دفع الكثيرين منهم لإلغاء متابعته عبر موقع "إنستجرام".
جاء ذلك ردًا على بنزيما الذي صنع حالة من الجدل، بعد مباراة الهلال والأخدود، حيث تلقى محاولات صحفية لاستدراجه بشأن الحديث عن مغادرة الاتحاد، فيما تم سؤاله حول عدم توديع اللاعبين قبل المغادرة إلى عملاق الرياض، ليعلّق بقوله "اسألوا لاعبي الاتحاد".
وطالب بنزيما، بالاكتفاء بالحديث عن المباراة، فيما قال إنه شعر بإحساس جيد للغاية، حينما شارك أرض الملعب مع نجوم الهلال، فيما رفض التعليق على سؤال آخر بشأن ما إذا كان لاعبي الهلال يساعدونه أكثر من نظرائهم في الاتحاد.
أسباب أخرى وراء رحيل بنزيما
وقال الإعلامي عبد الرحمن الجماز، إن الاتحاد كان يملك المال من أجل تجديد عقود كريم بنزيما ونجولو كانتي، إلا أنه هو من أراد التخلص من الثنائي.
وفسّر الجماز الأمر بوجود بعض الجهات التي ترغب في شراء الاتحاد من صندوق الاستثمارات، وهذه الجهات ترى أن مبلغ شراء الاتحاد من الصندوق كان مرتفعًا للغاية، بسبب قيمة النجوم العالميين المتواجدين في الفريق، ليتم التخلص من بنزيما وكانتي، من أجل تقليل القيمة السوقية للاتحاد ومبلغ شرائه.
وكشف الإعلامي ماجد هود، عن كواليس أخرى، مؤكدًا أن بنزيما كان يختلق المشاكل باستمرار داخل الفريق، والإدارة كانت تتحرك لاحتوائها، علمًا بأن الفرنسي فاتح الإدارة بشأن تجديد عقده في الصيف الماضي، مطالبًا بمعاملته أسوة بكريستيانو رونالدو الذي تم تجديد عقده مع النصر.
وأضاف هود أن الاتحاد قدم عرضًا لتجديد عقد بنزيما، يتضمن حصوله على مبلغ 250 مليون ريال سنويًا، إلا أنه اشترط الحصول على 400 مليون، نافيًا ما تردد من أنباء عالمية، حول اقتصار العرض الاتحادي على حصول اللاعب على حقوق الصور فقط، وأن بنزيما، أو وكيله، وراء تسريب هذه التقارير عالميًا.
ونوّه الإعلامي وليد الفراج، بدوره، عن أسباب رحيل بنزيما، مؤكدًا أن إدارة الاتحاد لم يكن لديها نية في استثمار مبلغ كبير في تجديد عقد اللاعب، كونها كانت تريد لاعبين أصغر سنًا، ولكن الاتحاد كان خائفًا من ردود أفعال الجماهير، ما دفع الإدارة للمماطلة في التجديد، كما أن العرض لم يكن جيدًا، ما دفع بنزيما للانفجار.
- AFP
مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد
النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.
ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.
وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.
وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.
كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.
وفي بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.. شهد أداء اللاعب تذبذبًا كبيرًا؛ ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته مؤخرًا، قبل الانتقال إلى الهلال رسميًا.
وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الرحيل في يناير 2026.