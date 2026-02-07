مدربه السابق يريد استغلاله للحصول على تعويضات .. أزمة طاحنة في رين بعد رحيل محمد قادر ميتي إلى الهلال

أصبحت الأوضاع أكثر توتراً فأكثر حول حبيب بيي. مدرب رين ورغم أن موقع الفريق لا يزال تنافسياً في جدول الترتيب بالدوري الفرنسي، فإن الديناميكية الرياضية تثير القلق داخل النادي.
وفي هذا السياق غير المستقر، أصبح رحيله أمرًا واردًا، لكن مدرب رين لا يبدو مستعداً لمغادرة النادي من دون ضمانات مالية كبيرة.
وبين نتائج مخيبة، ومفاوضات حساسة، ومطالبات تعاقدية، قد يتحول ملف حبيب بيي سريعاً إلى أحد أكثر الملفات سخونة في كرة القدم الفرنسية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة وأنه يريد استغلال تطويره محمد قادر ميتي صفقة الهلال الجديدة، وجيريمي جاكيه المدافع الذي أعلن انتقاله مؤخرًا لليفربول، من أجل الحصول على تعويضات ضخمة.