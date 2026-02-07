مدربه السابق يريد استغلاله للحصول على تعويضات .. أزمة طاحنة في رين بعد رحيل محمد قادر ميتي إلى الهلال

وفقًا لما كشفه Foot Mercato، فإن حبيب بيي ومحيطه قد فتحوا بالفعل الباب أمام انفصال مبكر عن إدارة رين. غير أن المدرب السنغالي لا يرغب في مغادرة منصبه من دون تعويض كبير، وهو ما يعقّد المفاوضات الجارية.

ويرغب المدرب في الحصول على كامل راتبه عن الموسم الحالي، وكذلك راتب الموسم التالي، معتبرًا أن الشروط التعاقدية تبرر ذلك، ولا سيما في حال تأهل ستاد رين إلى مسابقة أوروبية، الأمر الذي سيُفعّل تلقائيًا السنة الاختيارية المنصوص عليها في عقده.

وبعيدًا عن الجانب المتعلق بالرواتب، يُقال إن حبيب بيي طرح مطلبًا آخر شديد الحساسية بالنسبة لمسؤولي النادي الفرنسي. إذ يرى المدرب أنه لعب دورًا حاسمًا في تطور ورفع قيمة عدد من المواهب الشابة التي جرى انتقالها مؤخرًا، ما يدفعه للمطالبة بنسبة من بعض عمليات البيع. هذا الطلب، الذي تُعدّه الإدارة مبالغًا فيه بحسب Foot Mercato، يشكّل اليوم أحد أبرز نقاط التعثر في المباحثات بين النادي وحبيب بيي، في وقت تستدعي فيه الوضعية الرياضية توضيحًا سريعًا للتحضير لما تبقى من الموسم.