Big January deals GFXGOAL
James Westwood و محمود خالد

صلاح وسيمينو في المقدمة وحان وقت رحيل "سد برشلونة" .. 10 نجوم يشعلون ثورة ميركاتو يناير 2026

واقترب موسم الميركاتو الشتوي، الأندية تستعد مرة أخرى لتعزيز صفوفها من أجل النصف الثاني من الموسم. في شتاء 2025، تم إنفاق 1.2 مليار جنيه استرليني (1.4 مليار دولار)، في الدوريات الأوروبية الكبرى ودوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وهو أعلى رقم خلال سبع سنوات، فيما استحوذ مانشستر سيتي - وحده - على 191 مليون استرليني (256 مليون دولار) من هذا المبلغ.

وسجل مانشستر سيتي ثاني أعلى إنفاق في تاريخ الانتقالات الشتوية، منذ ميركاتو تشيلسي الشهير عام 2023، حيث أنفق "السيتيزنس" على صفقات على غرار نيكو جونزاليس، عمر مرموش، عبد القادر خوسانوف، فيتور ريس، فيما كان أستون فيلا وبورنموث وولفر هامبتون على الخط أيضًا، في الوقت الذي كان معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، يتجنبون الصفقات الباهظة، كما هو الحال أيضًا خارج إنجلترا.

ولكن، من غير المرجح أن يحدث ذلك مرة أخرى؛ فهناك مجموعة من الأسماء البارزة التي ارتفع أسهم رحيلها في مطلع العام الجديد، والمسرح مهيأ لعدة أندية كبرى، وليس ناديًا واحدًا فقط، للاستثمار بقوة في المواهب الجديدة؛ البعض ينظر للخطوة التالية في مسيرتهم الاحترافية، بينما يبحث آخرون ببساطة عن تحدٍّ جديد، وفي حالات نادرة، أصبح الانفصال أمرًا لا مفر منه، بسبب خلافات خلف الكواليس.

وفيما يلي، يستعرض GOAL 10، نجومًا قد يساهمون في ميركاتو شتوي بمبالغ ضخمة خلال انتقالات يناير..

  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty

    محمد صلاح - ليفربول

    في إبريل 2025، حصل محمد صلاح على عقد جديد لمدة عامين، بعدما قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثانية في مسيرته، ولكن بعد حوالي 9 شهور، يبدو أن "الملك المصري" بات على وشك الخروج من النادي، بطريقة مريرة قد تلحق الضرر بإرثه في آنفيلد.

    المهاجم صاحب الـ33 عامًا، وجه اتهامًا إلى ليفربول بـ"التخلي عنه"، وقال إن علاقته بالمدرب آرني سلوت لم تعد موجودة، بعدما تم استبعاده من التشكيل الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي، ضد ليدز يونايتد، في 6 ديسمبر، ليقرر سلوت إبعاده عن قائمة الريدز في مباراة إنتر بدوري أبطال أوروبا، فيما ألمح بأنه لن يعيده إلى التشكيل ما لم يقدم اعتذارًا.

    ويبدو أن الهولندي حصل على ما يريد، لأن صلاح عاد، وإن شارك بديلًا، في فوز ليفربول على برايتون (2-0)، ورغم ذلك، إلا أن نظرة صلاح بتأثر إلى جماهير الريدز التي حرصت على التصفيق له خلال المباراة، يعطي مؤشرًا بأنها كانت نظرة وداع.

    صلاح يتواجد مع منتخب مصر، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، وعاد إلى إحراز الأهداف، ولكن الأندية التي تطارده منذ فترة طويلة، في الدوري السعودي للمحترفين، أكدت أنه لا يزال هدفًا لها.

    وأظهر صلاح علامات تراجع لأول مرة هذا الموسم، ما يعني أن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة لليفربول، من أجل المطالبة بمبلغ ضخم مقابل التخلي عن "الهداف المصري"، ومن غير المرجح أن تمتد قوة التفاوض المكتسبة من ربطه بشروط جديدة، إلى ما بعد فصل الشتاء.

    • إعلان
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HOFFENHEIMAFP

    كريم أديمي - بوروسيا دورتموند

    وفقًا لصحيفة "بيلد"، فقد أبلغ كريم أديمي، مسؤولي بوروسيا دورتموند، برغبته في الرحيل، ويُقال إن صديقته تضغط من أجل بدء حياة جديدة في إحدى المدن الأوروبية الكبرى، بالتزامن مع تغيير اللاعب لوكيل أعماله، من أجل البدء في السعي نحو المغادرة في يناير.

    وارتبط اسم أديمي باهتمام نادي إنتر، فيما أشارت صحيفة "ميرور"، إلى أن مانشستر يونايتد وآرسنال، مستعدان للمنافسة على خدماته، فيما يقدر دورتموند قيمة اللاعب، صاحب الـ23 عامًا، بنحو 75 مليون جنيه استرليني (101 مليون دولار)، وهو مبلغ باهظ للغاية، بالنظر إلى مهاجم سجل 14 هدفًا فقط في الدوري الألماني، خلال ثلاثة مواسم قضاها في النادي، فضلًا عن تورطه مؤخرًا في جدل قانوني.

    ورغم ذلك، فإن قدرة كريم أديمي في اللعب بأي مكان في خط الهجوم، تجعله صفقة جذابة، يمنح آرسنال خيارًا هجوميًا آخر في ظل معاناة فيكتور جيوكيريس، وإصابة كاي هافيرتس، بينما يحتاج مانشستر يونايتد للمزيد من الدعم لبنجامين شيشكو. كما أنه يملك الكثير من الإمكانات، وقد يثبت بأنه يستحق الاستثمار على المدى الطويل.

  • Elliot Anderson Nottingham Forest 2025-26Getty

    إليوت أندرسون - نوتنجهام فورست

    لم يعد تكلفة لاعبي الوسط الدفاعي بسيطة، على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ فقد تجاوزت قيمة إنزو فرنانديز وديكلان رايس ومويسيس كايسيدو، 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار)، وقد يكون إليوت أندرسون، نجم نوتنجهام فورست، هو التالي في القائمة.

    وفقًا للصحفي فلوريان بليتنبيرج، من قناة سكاي سبورتس، هذا هو الحد الأدنى للسعر الذي يطلبه فورست للدولي الإنجليزي، بعد أن علم النادي بوجود اهتمام "ملموس" من مانشستر يونايتد. لا ينبغي الاستخفاف باستثمار كبير كهذا، لكن "الشياطين الحمر" بحاجة ماسة إلى لاعب رقم 6 مناسب، يتمتع بالقدرة على حماية الدفاع والمهارة الفنية للحفاظ على سير اللعب، وأندرسون بالتأكيد يوفر هذه المتطلبات.

    ومع ذلك، يُقال إن ليفربول يدرس أيضًا التعاقد مع اللاعب صاحب الـ23 عامًا، في يناير، إلى جانب ناديه السابق نيوكاسل. قد تحطم الصفقة النهائية، الأرقام القياسية، إذا ما اندلع الصراع بين الأندية، على الرغم مما ذكرته صحيفة "تليجراف"، بأن فورست مستعد لرفض جميع العروض في منتصف الموسم.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Guehi(C)Getty Images

    مارك جوي -كريستال بالاس

    كان مارك جوي على وشك الانتقال إلى ليفربول، في الصيف مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار)، حتى أنه صور فيديو للإعلان الرسمي، لكن كريستال بالاس أوقف الصفقة قبل الموعد النهائي. لا يزال الريدز معجبين به، لكن المنافسة على جوي ازدادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، بعدما أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد حريصون على التعاقد معه في 2026.

    ينتهي عقد جوي في نهاية الموسم، ومع عدم وجود أي مؤشر على تجديده، من المرجح جدًا أن يرحب بالاس بأي عروض في سوق الانتقالات الشتوية. من يتخذ الخطوة الأولى قد يفوز بالسباق على اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يُعد بلا شك أحد أكثر لاعبي الوسط ذكاءً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو مستعد للانتقال إلى أحد الأندية الكبرى.

  • Nico Schlotterbeck BVBgetty

    نيكو شلوتربيك - بوروسيا دورتموند

    نيكو شلوتربيك لاعب مطلوب. يُقال إن برشلونة وريال مدريد يتابعان نجم بوروسيا دورتموند منذ شهور، كما زعمت صحيفة "بيلد"، بأن بايرن ميونيخ يخطط للدخول في سباق مع منافسيه بالدوري الألماني، للظفر بالمدافع الذي يعتبره بديلاً استراتيجيًا للاعب دايوت أوباميكانو؛ كونه سيصبح لاعبًا حرًا قريبًا.

    ليفربول أيضًا مهتم بالدولي الألماني صاحب الـ26 عامًا، والذي ينتهي عقده الحالي في عام 2027. فيما يحاول دورتموند جاهدًا تجديد عقد شلوتربيك، لكنه سيطلب ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار)، إذا أصر اللاعب على الانتقال الشهر المقبل. هذا السعر سيكون زهيدًا، بالنظر إلى هيمنته في الهواء وعلى الأرض، ومهاراته القيادية الطبيعية، وسط مؤشرات تؤكد أنه يفضل الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • Semenyo(C)Getty Images

    أنطوان سيمينيو - بورنموث

    هل يوجد لاعب جناح أفضل من أنطوان سيمينيو في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي؟ الإجابة: لا، وفق الإحصاءات والملاحظة العينية؛ حيث حظي نجم بورنموث بإشادة واسعة النطاق بفضل قدرته المذهلة على استخدام قدميه وسرعته المذهلة، اللتين أحرجتا عددًا لا حصر له من المدافعين.

    أبدى كل من ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، درجات متفاوتة من الاهتمام بسيمينيو قبل فترة الانتقالات في يناير، بالتزامن مع بدء فترة تفعيل الشرط الجزائي في عقده، الذي يبلغ 65 مليون جنيه إسترليني (87 مليون دولار). في سوق اليوم، يعد هذا مبلغًا زهيدًا مقابل لاعب أثبت قوته في البريمييرليج، ولا يزال أمامه أفضل سنوات مسيرته في سن 25 عامًا.

    ومع اعتبار سيمينو هو البديل المثالي لصلاح في ليفربول، فإن الإجماع العام الآن هو أن مانشستر سيتي يتصدر السباق للتعاقد مع اللاعب الدولي الغاني، الذي يقال إنه يريد حسم مستقبله في أقرب وقت ممكن. لذلك، هناك احتمال كبير بأن ينتقل سيمينيو إلى ملعب الاتحاد في الأسبوع الأول من فتح سوق الانتقالات في يناير.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    روبن نيفيش - الهلال

    زعمت صحيفة "التايمز" أن روبن نيفيش يسعى للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد عامين ونصف قضاهما في السعودية مع نادي الهلال، الذي لم يتوصل لأي اتفاق مع نجم وولفرهامبتون السابق، لتجديد عقده. وقد تم تسمية أولد ترافورد باعتباره "الوجهة الواضحة" لنيفيش بسبب الصعوبات المستمرة التي يواجهها مانشستر يونايتد في خط الوسط، حيث لا يزال أموريم يفتقر إلى لاعب متخصص قادر على التحكم في وتيرة المباريات.

    وأثبت نيفيش بأنه قادر على القيام بذلك، خلال 253 مباراة خاضها مع وولفرهامبتون، كما كان لاعبًا موثوقًا به في منتخب البرتغال، منذ ظهوره الدولي الأول في عام 2015. وست هام يعد أيضًا أحد الأندية المهتمة بضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، ولكن فرصة الانضمام إلى نادٍ كبير مثل مانشستر يونايتد واللعب مع مواطنه برونو فرنانديش، ستكون بالتأكيد فرصة لا يمكن رفضها. يُمكن أن يقتنص الشياطين الحمر توقيع نيفيش مقابل 18 مليون جنيه إسترليني (24 مليون دولار)، وستكون أي صفقة سهلة بالنظر إلى أن الهلال سيخسره مجانًا في الصيف إذا لم يقم ببيع عقده الآن.

  • Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    كونور جالاجر - أتلتيكو مدريد

    في نهاية نوفمبر، كشفت قناة سكاي سبورتس عن اهتمام 16 ناديًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعاقد مع كونور جالاجر، منذ انتقاله من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد في أغسطس 2024، مقابل 33 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار)، ما يدل على مدى تقديره في إنجلترا. كما ترك لاعب وسط كريستال بالاس السابق، انطباعًا قويًا في موسمه الأول في العاصمة الإسبانية، لكنه لم يعد لاعبًا أساسيًا مضمونًا تحت قيادة دييجو سيميوني، واعترف بأنه غير راضٍ عن موقعه في الفريق مع اقتراب موعد كأس العالم.

    وذكرت صحيفة "جارديان"، بأن مانشستر يونايتد يراقب جالاجر أيضًا، بهدف التعاقد معه على سبيل الإعارة في يناير، لكن أتلتيكو يفضل بيعه بشكل دائم واسترداد استثماره الأول، ما قد يفتح الباب أمام أندية مثل توتنهام وليدز. لا يوجد الكثير من لاعبي الوسط الموثوقين في فئة جالاجر السوقية، وقد يقدم أداء قويًا خلال الشهور الستة المُقبلة، في بيئة مألوفة، ما يكفي لإقناع خطط توماس توخيل، للاستعانة به في خططه لمنتخب إنجلترا.

  • CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    مارك أندريه تير شتيجن - برشلونة

    عاد مارك-أندريه تير شتيجن إلى الملاعب مع برشلونة، بعد غياب دام ثلاثة أشهر في فوز الفريق على جوادالاخارا بكأس الملك، حيث تعافى تمامًا من جراحة في الظهر، لكن المدير الفني هانزي فليك أوضح أن ذلك كان مجرد ظهور استثنائي. فيما أصبح جوان جارسيا وفويتشيك شتشيسني الآن، هما الحارسين الأساسيين في كامب نو، بعد أن تم تجريد تير شتيجن مؤقتًا من منصب قائد الفريق في أغسطس، إثر رفضه مشاركة بياناته الطبية مع الدوري الإسباني، الأمر الذي كان سيوفر 50٪ من راتبه لأغراض التسجيل.

    يبدو أنه لا توجد طريقة للعودة، حيث أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن أندية في تركيا والسعودية قد توفر لتير شتيجن مخرجًا. وقد يكون البدء من جديد في الدوري الإنجليزي خيارًا آخر لتير شتيجن؛ حيث اتصل أستون فيلا ببرشلونة للحصول على مزيد من المعلومات حول وضعه. اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا هو حارس مرمى ممتاز يتمتع بردود فعل سريعة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان فيلا يخطط لتعيينه حارسًا أساسيًا مع استمرار وجود إيميليانو مارتينيز في الفريق.

  • Yildiz JuventusGetty Images

    كينان يلديز - يوفنتوس

    يواجه يوفنتوس خطرًا حقيقيًا بفقدان أحد أهم لاعبيه. كينان يلديز مرتبط بعقد حتى عام 2029، لكنه يشعر بأن راتبه الحالي لا يعكس أهميته للفريق، ويضغط من أجل تمديد عقده ليصبح من بين أعلى اللاعبين أجراً في النادي، وفقًا لصحيفة "توتو سبورت".

    حتى الآن، لم نشهد أي تقدم في مفاوضات التجديد، ويُقال إن آرسنال قد اتصل بوكيل يلديز، جورج مينديش، لمناقشة إمكانية انتقاله. فيما يزعم بأن تنوع مهارات المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا، قد لفت انتباه ميكيل أرتيتا، وقد يختبر آرسنال عزيمة يوفنتوس بتقديم عرض في يناير.

    يعد يلديز الآن النجم الأبرز في يوفنتوس الذي يعاني من أزمة هوية، ويتمتع بالمهارة الفنية والمثابرة اللازمتين للانتقال إلى متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، فإن تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد قد أبدوا اهتمامهم باللاعب الدولي التركي، الذي يقدر يوفنتوس قيمته بمبلغ خيالي يصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار).

0