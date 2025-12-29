صلاح وسيمينو في المقدمة وحان وقت رحيل "سد برشلونة" .. 10 نجوم يشعلون ثورة ميركاتو يناير 2026

وسجل مانشستر سيتي ثاني أعلى إنفاق في تاريخ الانتقالات الشتوية، منذ ميركاتو تشيلسي الشهير عام 2023، حيث أنفق "السيتيزنس" على صفقات على غرار نيكو جونزاليس، عمر مرموش، عبد القادر خوسانوف، فيتور ريس، فيما كان أستون فيلا وبورنموث وولفر هامبتون على الخط أيضًا، في الوقت الذي كان معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، يتجنبون الصفقات الباهظة، كما هو الحال أيضًا خارج إنجلترا.
ولكن، من غير المرجح أن يحدث ذلك مرة أخرى؛ فهناك مجموعة من الأسماء البارزة التي ارتفع أسهم رحيلها في مطلع العام الجديد، والمسرح مهيأ لعدة أندية كبرى، وليس ناديًا واحدًا فقط، للاستثمار بقوة في المواهب الجديدة؛ البعض ينظر للخطوة التالية في مسيرتهم الاحترافية، بينما يبحث آخرون ببساطة عن تحدٍّ جديد، وفي حالات نادرة، أصبح الانفصال أمرًا لا مفر منه، بسبب خلافات خلف الكواليس.
وفيما يلي، يستعرض GOAL 10، نجومًا قد يساهمون في ميركاتو شتوي بمبالغ ضخمة خلال انتقالات يناير..