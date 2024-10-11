منتخب مصر يحلق في الصدارة..

على الرغم من أنه يُصنف ضمن الأفضل في العالم، خلال السنوات الماضية، لما يقدمه مع العملاق الإنجليزي ليفربول؛ إلا أن النجم الدولي محمد صلاح دائمًا ما يكون سببًا لـ"الانقسام" بين الجماهير المصرية، في كل مرة يرتدي فيها قميص منتخب بلاده.

صلاح قاد منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة؛ للفوز (2-0) على موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل مهاجم ليفربول، الهدف الثاني للمنتخب المصري في شباك موريتانيا، في الدقيقة 79 من عمر المباراة؛ بعد أن كان قد افتتح زميله محمود تريزيجيه "النتيجة"، في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة.. يغرد منتخب الفراعنة وحيدًا في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات، التي تضم كلًا من "موريتانيا والرأس الأخضر وبوتسوانا"؛ وذلك بالعلامة الكاملة "9 نقاط".

ومباراة موريتانيا اليوم الجمعة.. هي الدولية الأولى بعد الـ"مائة"، التي يشارك فيها محمد صلاح مع منتخب مصر الأول لكرة القدم؛ رافعًا رصيده إلى 57 هدفًا بالإضافة لـ33 تمريرة حاسمة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز ردود الفعل على أداء صلاح، في مباراة مصر ضد منتخب موريتانيا، مساء اليوم الجمعة، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا..