FBL-AFR-2025-MATCH 03-EGY-ZWEAFP
علي سمير

"مقال مُخجل" .. زميل صلاح السابق يرد على اتهامه باستغلال "معاملته بطريقة خاصة" مع منتخب مصر!

الأوضاع لا تزال متوترة رغم تواجد اللاعب في المغرب لخوض أمم إفريقيا

رغم ذهابه إلى المغرب من أجل المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025، إلا أن الاتهامات لا تزال تلاحق محمد صلاح نجم ليفربول، مما دفع زميله السابق سام مرسي للرد.

اللاعب يعيش مرحلة متوترة في مسيرته مع الريدز، حيث دخل في خلاف مع مدربه أرني سلوت، بسبب جلوسه المتكرر على دكة البدلاء هذا الموسم، مما جعله يخرج لانتقاد النادي والمدرب الهولندي بشكل علني بعد التعادل مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

صلاح تم استبعاده بعدها من فوز ليفربول على إنتر 1/0 في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود أمام برايتون، ليتجه بعدها إلى المغرب للمشاركة مع مصر في أمم إفريقيا.

موقع "ذا أثلتيك" نشر مقالًا عن موقف صلاح في ظل ابتعاده عن أجواء البريميرليج، وقال إنه "يحصل على ما يشاء" في مصر، وهو الأمر الذي استفز سام مرسي!

  • FBL-AFR-2025-MATCH 03-EGY-ZWEAFP

    اتهام جديد لصلاح

    الصحفي "سايمون هيوز" سلط الضوء على مشاركة صلاح الأولى مع مصر في الكان، حيث سجل هدف الفوز للفراعنة في الوقت بدل الضائع أمام زيمبابوي، في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات.

    وبعد اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2/1، قال الصحفي بموقع "ذا أثلتيك" إن مغادرة صلاح لليفربول جاءت في توقيت حساس للغاية، ويأتي الأمر بمثابة "استراحة" من علاقته المتوترة مع مدربه والنادي الإنجليزي، بعدما اتهم "أحدهم" برميه أمام الحافلة وتحميله النتائج السيئة للفريق.

    وتطرق كذلك إلى عدم التفاهم بين صلاح وسلوت حاليًا، رغم انتشار الأنباء حول اعتذاره لمدربه، مشيرًا إلى تبادل للنظرات الحادة بينهما في التدريبات واجتماعات الفريق.

    اعتذار اللاعب لا يعني أن الأزمة انتهت، فمن المقرر أن يخضع مستقبله للتقييم بعد عودته من كأس الأمم، وسط أنباء حول إمكانية رحيله لخوض تجربة مختلفة بعيدًا عن ملعب أنفيلد، بعد سنوات من التألق عاشها منذ انتقاله للفريق في 2017 قادمًا من روما.

    • إعلان
  • Ipswich Town FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    لماذا شعر سام مرسي بالاستفزاز؟

    الحساب الخاص بموقع "ذا أثلتيك" على منصة "إكس" نشر مقتبسات من المقال، والذي جاء فيه:"يحصل محمد صلاح على ما يريد مع منتخب مصر، يتحدث متى يشاء ويقول ما يريد، العالم يدور من حوله، والجميع يتقبل تصرفاته".

    وأضاف:"ربما هذا السبب وراء اعتقاده بأنه يمكنه فعل نفس التصرفات وأن يثور غضبًا في ليفربول حينما يريد، وهدفه أمام زيمبابوي أظهر لنا سبب استعداد مصر لمعاملته بشكل مختلف عن الجميع".

    وأنهى حديثه:"السؤال هنا، هل سيتمكن صلاح "بهذه الطريقة" من قيادة مصر إلى المجد في كأس الأمم الإفريقية وتحقيق البطولة التي يحلم بها؟".

    ومن جانبه قال سام مرسي لاعب إبسويتش تاون وويجان والكويت الكويتي السابق:"مقال مخجل، تواجدت مع صلاح في العديد من المعسكرات بمنتخب مصر على مر السنين مع أكثر من مدرب، ولم يحدث معه هذا الأمر أبدًا".

    وينفي بذلك لاعب الفراعنة السابق وجود أي معاملة خاصة لصلاح داخل منتخب مصر، بعيدًا عن الاحترام الطبيعي له بفضل تاريخه الحافل طوال السنوات الماضية.

  • مرحلة صعبة لصلاح

    صاحب الـ33 سنة لم يحقق أي بطولة مع مصر طوال مسيرته الدولية، ومع تقدمه في العمر وانخفاض مردوده مع ليفربول، قد تكون هذه الفرصة الأخيرة له لحصد اللقب القاري.

    صلاح سبق أن خسر نهائيين سابقين في 2017 و2021، ويطمح في نهاية مختلفة في نسخة المغرب الحالية، والأمور تبدو جيدة حاليًا بعد الفوز الصعب على زيمبابوي، والذي جعل مصر قريبة من بلوغ دور الـ16.

    ومن المهم أيضًا أن يظهر صلاح بصورة مميزة في الكان، وذلك لإثبات نفسه لأرني سلوت في حالة رغبة المدرب الهولندي في مواصلة الاعتماد عليه لما تبقى من الموسم الحالي، خاصة بعد إصابة المهاجم السويدي ألكساندر إيزاك وغيابه لفترة تصل إلى بضعة أشهر.

    وأما لو قرر صلاح الرحيل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سيكون من المهم تقديمه لمستويات جيدة في البطولة، حتى يحصل على أفضل عرض ممكن.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-AFR-2025-MATCH 03-EGY-ZWEAFP

    ما هو القادم لصلاح وليفربول؟

    بالنسبة لمصر بعد الفوز على زيمبابوي، يستعد الفراعنة لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية لدور المجموعات، قبل اللعب أمام أنجولا في 29 من نفس الشهر في المرحلة الثالثة.

    وأما ليفربول الذي يلعب الفترة الحالية بدون صلاح، سيلعب ضد وولفرهامبتون في 27 ديسمبر، قبل ملاقاة كل من ليدز يونايتد وفولهام وآرسنال في 1 و4 و8 يناير على الترتيب.

كأس أمم إفريقيا
مصر crest
مصر
مصر
جنوب أفريقيا crest
جنوب أفريقيا
جنوب إفريقيا
0