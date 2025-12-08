"خدع نفسه، إنه ليس ميسي أو رونالدو" .. رسالة قاسية لصلاح تمنح ليفربول "وصفة" للرد عليه!

وتعرض صلاح لانتقادات واسعة بسبب تصريحاته الانفعالية، حيث تم إبلاغه بأن لا أحد أكبر من نادي ليفربول، وأنه ليس مثل كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي.

من جانبه، نشر ستان كوليمور، الذي لعب مع الريدز مسبقًا، رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاهدة صلاح يعبر عن استيائه علنًا، ليعلق قائلًا "أعتقد أنني أعرف القليل عن ليفربول ومشجعيه، وكيف ينظرون إلى ناديهم. وقد شكّله بالطبع (بيل) شانكلي، ثم (بوب) بيزلي، كيني (دالجليش)، يورجن (كلوب)، والآن سلوت. هناك شيء واحد ثابت، ربما أكثر من أي نادٍ إنجليزي آخر، وهو أن النادي دائمًا يأتي أولًا وأخيرًا؛ فاللاعبون والمدربون يضيفون حمضهم النووي لليفر، ولكن النادي يتفوق على الفرد".

وأضاف "محمد صلاح ترك الكثير من حمضه النووي الفائز في آنفيلد، وحجز مكانه بين العظماء، لذلك من المثير للاهتمام أن نشاهد مقابلته، لقد ألقى قنبلة على النادي، وإذا كنت أعرف ليفربول ومشجعيه جيدًا (أعتقد أنه قد يكون هناك اختلاف بين الأجيال في ردود الفعل، حيث يؤيد الصغار القنبلة، بينما يهز الكبار رؤوسهم)، فإن رد فعلهم الأول سيكون "النادي أولًا وأخيرًا"، لا يهم من يكون. إنه شعار حي ومتنفس، وحتى صلاح يجد صعوبة في مواجهته".

واستطرد كوليمور "الآن، هل يمكن أن يكون آرني سلوت أقل ودًا في معاملته مع اللاعبين من يورجن (كلوب)؟ بالتأكيد، إنه رجل هادئ ومسترخي ومنفصل قليلًا. إذا كنت تتذكر، لم يكن معجبًا بترنت (ألكسندر آرنولد)، في البداية، وأظهر موقفًا غير مبالٍ في الموسم الأول، تجاه أحد أفراد الفريق الذي توج بكل ما يمكن الفوز به. أعتقد أن هذا أمر مثير للإعجاب، ولكن ليس بنفس إثارة الفوز باللقب في أول مواسمك، لذا فقد كسب احترامه أيضًا".

وتابع "الفريق يلعب جيدًا في بعض الأوقات، ويدافع بطريقة (كوميدية) ويتخذ قرارات في أوقات أخرى، وهذا يشمل الجميع. إذا سألت 99.9% من اللاعبين، حول ما إذا كانوا سيقبولن الجلوس على مقاعد البدلاء لمباراتين أو ثلاثة، لعدم وصولهم للمستوى المطلوب، فسيقولون جميعًا (نعم)، ولكن (مو) ربما خدع نفسه تقريبًا ليرفع نفسه إلى مكانة ميسي أو رونالدو. اللاعبون الذين كان بإمكانهم، إذا اختاروا ذلك، أن يفعلوا ويقولوا ما يحلو لهم في العقد الماضي، مو ليس مثلهم، وليفربول، كما قلت، ليس ذلك النادي أيضًا".