محمود خالد

تجاوز هنري وانتصر فكر سلوت: رغم كتابته تاريخًا جديدًا .. نيوكاسل يلزم صلاح بسداد "ضريبة" ليفربول!

عليك الحذر من "حافلة" ليفربول مجددًا يا صلاح!

بلقطة واحدة، ترك بصمة، هكذا كان النجم المصري محمد صلاح، الذي ساهم في انتصار ليفربول على نيوكاسل بنتيجة (4-1)، على ملعب آنفيلد، في مباراة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بموسم 2025-2026.

أنتوني جوردون تقدم لـ"الماكبايس" في الدقيقة 36، فيما لعب هوجو إيكيتيكي دور البطولة، في قلب الطاولة، بالهدفين الأول والثاني للريدز، فيما وقّع فلوريان فيرتس على ثالث الأهداف، من صناعة محمد صلاح، فيما أكمل كوناتي مسلسل الرباعية، في الدقائق 41 و43 و67 و90+3.

وأخيرًا، نجح ليفربول، في كسر سلسلة التعثرات، بفوز أنقذه من إعادة رقم سلبي، لم يحدث منذ عام 1954، بعدم الفوز في أي مباراة خلال شهر يناير، ليرفع الريدز رصيده إلى 39 نقطة، في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 33 نقطة، في المركز العاشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء صلاح، الذي خاض 84 دقيقة أمام نيوكاسل..

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    مؤشر نيوكاسل: صلاح ملزم بسداد ضريبة ليفربول

    ماذا حدث لصلاح؟ النجم المصري بات وكأنه فقد حساسية الوصول إلى المرمى، ليس فقط في التسجيل، وإنما فعاليته في تحويل "أنصاف" الفرص، بدا ذلك جليًا في الشوط الأول.

    تراجع غير مفيد في الخطوط الخلفية، أكثر من فقد الكرة "13" مرة، معاناة مع الظهير الأيمن، كما حدث مع لويس هال.

    ما رأيناه في الدقيقة "19"، كان مؤشرًا كافيًا لوصف حالة صلاح، الذي ما أن أعاد لمحة من الماضي، بمحاولة استغلال تمريرة بينية، بانطلاقة سريعة إلى الأمام، إلا أنه لم يقدر على التسديد أو حتى التمرير، ليتم قطع الكرة منه.

    وبينما يدور الحديث عن دخول صلاح قائمة "دافعي الضرائب" في بريطانيا، بسداد 14.5 مليون جنيه استرليني، خلال العام الماضي، يبدو أن هناك ضريبة أخرى، لا يزال الملك المصري يجد صعوبة في سدادها، خاصة في مواجهة بحجم نيوكاسل.

    هنا مربط الفرس، صحيح أن صلاح أعاد إحياء الآمال تجاهه بهدفه الرائع في كاراباج، بدوري أبطال أوروبا، إلا أن ما يعيب جناح ليفربول، هذا الموسم، هو غيابه عن المواجهات الكبرى، فلم نشاهده يسجل ضد آرسنال أو تشيلسي أو مانشستر يونايتد، أو السيتي، وإنما اكتفى بـ4 أهداف في شباك بورنموث وبيرنلي وبرينتفورد وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي.

    ورغم رفض سياسة "تحميل" صلاح مسؤولية إخفاقات ليفربول بأكملها، مع آرني سلوت، هذا الموسم، إلا أن مباراة نيوكاسل، أعطت مؤشرًا ينتصر لفكر الهولندي الذي أشعل المصري أزمة معه بسبب إبقائه على مقاعد البدلاء لفترة، وكأن ضريبة تعثرات الريدز باتت ضريبة تُلزم صلاح بسدادها، خاصة في ظل استفاقة الخطوط الهجومية للفريق مؤخرًا.

  • رغم ذلك .. صلاح يدخل التاريخ

    رغم النقاط التي تؤخذ على أداء صلاح، إلا أن ذلك لم يمنع "الملك المصري" من دخول التاريخ، بعدما شهدت الدقيقة "67"، انفراجة في طريقه نحو تهديد مرمى الحارس نيك بوبي.

    وتمكن صلاح من صناعة تمريرة حاسمة إلى فلوريان فيرتس، ليسجل هدف ليفربول، الثالث، ليوقع المصري على رقم قياسي، بعدما رفع رصيده إلى "20" مساهمة تهديفية (10 أهداف و10 تمريرات حاسمة)، كأول لاعب في تاريخ البريمييرليج، يصنع هذا الرقم المزدوج من المساهمات ضد فريق واحد.

    ليس ذلك فحسب، بل إن محمد صلاح تمكن من تجاوز أسطورة آرسنال، تيري هنري، ليصبح المصري الأكثر مساهمة تهديفيًا على ملعب واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 152 هدفًا.

  • حتى لا تضعك جماهير ليفربول "تحت الحافلة"

    رسالة إلى محمد صلاح، جماهير ليفربول قد لا تصبر عليك كثيرًا، بعد كم الفرص التي أهدرها الهدّاف المصري، والتي تعكس حالة من "الاهتزاز" أو غياب الثقة، بعدما أدخل نفسه في أزمة مع الإدارة والمدرب آرني سلوت، حينما قال إن هناك من يضعه تحت الحافلة.

    صلاح تحسن مردوده كثيرًا، في الشوط الثاني، على الأقل، بات قادرًا على إيصال الكرة لزملائه، إلا أنه بات فاقدًا لحساسية "استغلال المساحات الخلفية"، التي كانت أبرز ما يميز الملك المصري، خاصة وأنه أهدر فرصة محققة، بانطلاقة وتسديدة مرت بجانب القائم بغرابة، في الدقيقة 69.

    ورغم تراجعه كثيرًا للخطوط الدفاعية، للتعامل مع "المرتدّات"، إلا أن المصري لا يزال دوره مقتصرًا على محاولة الضغط على حامل الكرة، دون فعالية حقيقية، وهذا ما يجعله متراجعًا أمام لاعبين مثل فيرتس وسوبوسلاي، باتا يملكان قدرة دعم الدفاع وبناء الفرص.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    كلمة أخيرة.. صلاح في مرحلة الحصاد

    في مباراة كانت مفتوحة من كلا الطرفين، وكانت شاهدة على مشكلات دفاعية، نجا ليفربول بثلاثية حملت بصمة إيكيتيكي الذي أعطى صلاح درسًا في كيفية استغلال أنصاف الفرص، بتسديدات خاطفة في الشباك.

    من سجال مفتوح إلى مباراة من طرف واحد، هكذا تحول الوضع في الشوط الثاني، بعدما بات ليفربول يملك زمام الأمور، في ظل تحركات جاكبو وفيرتس وإيكيتيكي، ومن الخلف سوبوسلاي الذي عمد إلى إرسال الكرات الطويلة، والمساهمة في بناء الهجمات، فضلًا عن تألق الحارس أليسون بيكر، الذي أوقف أكثر من كرة محققة.

    ورغم تحركات صلاح، إلا أنه كان الطرف الأضعف في هجوم ليفربول، بعدما أهدر عدة فرص، وبات يعاني أمام الحواجز الخلفية، الأمر الذي يجعلنا نقول إن ما يحققه صلاح من إنجازات، هو بمثابة دخوله مرحلة الحصاد لتاريخ كبير مع الريدز، ولكن هل تصبر الجماهير على إهدار الفرص؟ أم تنحاز إلى جانب سلوت؟

