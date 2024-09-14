"انهيار عشاق الفانتازي وحسرة على خدعة مانشستر يونايتد" .. ردود أفعال أداء محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوتنجهام

صلاح قاد ليفربول للخسارة الأولى أمام نوتينجهام فورست..

عليك ألا تنظر في هاتفك اليوم يا صلاح! ستشاهد الكثير من ردود الأفعال الغاضبة، التي وصفت أداءك بأنه الأسوء منذ قدومك إلى ليفربول، في لقاء شهد السقوط الأول لكتيبة آرني سلوت، في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

من يصدق أن هذا هو محمد صلاح، الذي دك شباك مانشستر يونايتد، بهدف وتمريرتين حاسمتين، وقد بدا عاجزًا عن تهديد مرمى نوتنجهام فورست، على ملعب آنفيلد، ليحقق ليفربول خسارته الأولى مع سلوت بنتيجة (0-1)، في لقاء شهد محاولات متواضعة من النجم المصري لم ترتقِ لمرحلة التهديد للحارس ماتز سيلس.

وبعد بداية مثالية، شهدت 3 انتصارات متتالية على إبسويتش وبرينتفورد ومانشستر يونايتد، سقط ليفربول أمام نوتنجهام، ليترك الصدارة لمانشستر سيتي يغرد بها، حيث بات السيتيزنز هو الوحيد الذي حافظ على العلامة الكاملة بعد الجولة الرابعة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز ردود الأفعال على أداء محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد نوتنجهام..